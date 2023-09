Sandilo: «Si Massa decide ser candidato, Arriba Chubut va a jugar por ese lado»

El presidente del Frente Renovador en Chubut y secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo, analizó las repercusiones del congreso nacional encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y puso el foco en las elecciones provinciales.

«Nosotros, Arriba Chubut, también vamos a tener que elegir un candidato a presidente. No podemos ir con la boleta pegada a todos los candidatos. Tenemos que ir con uno. No tengo ninguna duda de que si Sergio decide ser candidato, vamos a jugar por ese lado, porque yo creo que el armado no es solamente Sergio. Es Sergio con algún otro actor o actora que también está identificado con nuestro Arriba Chubut», aseguró.

En diálogo con Pido la Palabra, el programa de AzM Radio, el funcionario recordó que «cuando se conformó Arriba Chubut, se conformó con un acuerdo político que incluía la decisión de que si Mariano Arcioni quería ser diputado nacional, iba a ser el candidato de la unidad de ese frente. Eso no cambió, eso sigue igual. Si él quiere, va a ser el candidato de unidad«.

Sin embargo, encendió una alarma: «A lo que hay que estar atento es a si a nivel nacional hay PASO. Te voy a dar un ejemplo: se presenta Daniel Scioli con su candidato a vicepresidente y su estructura en los distritos de todo el país. Tranquilamente, acá hay quien podrá decir ‘Yo soy candidato de Daniel Scioli’. Eso es lo que estamos esperando, para evaluar cómo va a salir el consenso de la unidad en nuestra provincia».

El desfasaje de las elecciones provinciales con respecto a las nacionales parece comprometer la armonía en los armados y Sandilo no desconoce el problema. «El 24 de junio tenemos que poner al candidato nuestro en la lista de diputados nacionales, pero la elección nuestra es el 30 de julio. ¿Te imaginás una ruptura antes? Sería catastrófico«, reflexionó. Sin embargo, su horizonte es claro: «Las tres palabras finales del discurso de Sergio fueron ‘Unidad, unidad, unidad’. Eso es lo que queremos«.