James: “El afiliado está conforme con nuestra gestión”

El intendente de Gaiman, Darío James, se mostró conforme con los resultados obtenidos en la elección de candidatos de Juntos por el Cambio ante Darío Ñanco.

“Había mucho en juego en esa interna. Por ejemplo, cuál sería la respuesta del afiliado a la gestión. Y esto nos posiciona bien, porque de acuerdo al resultado de las elecciones, el afiliado, que es el primero que le tengo que rendir cuentas, está conforme con nuestra gestión”, sentenció.

En diálogo con AzM Radio, el intendente radical dijo que la participación de los afiliados en Gaiman alcanzó valores históricos: “Estoy muy contento con nivel de participación de los afiliados, nunca había ocurrido que del padrón votara el setenta por ciento, tanto del Pro como del radicalismo”.

James no dudó en dejar ver su sorpresa al ser consultado por el diálogo con Ñanco, su contrincante del pasado domingo. “No he tenido contacto con él, no se acercó a hablar conmigo ese mismo día, ni ayer. Nunca tuvimos ni un contacto con ni uno de la lista de ellos, lo que me llama la atención, pero bueno, no importa”, deslizó.

Sin embargo, permanece a la espera de una resolución del Tribunal Electoral que los obligará a entablar una conversación. Es que, por haber obtenido el treinta por ciento de los votos, a la lista perdedora le corresponde integrar a un concejal a la lista de James.

El intendente aprovechó la entrevista para hacer un balance de su gestión y comparar las expectativas al asumir en 2019 con los resultados obtenidos a la fecha: “Yo les quiero decir la verdad. Pensé que en el primer período íbamos a poder ordenar y desarrollarnos, pero bueno, lamentablemente el desbarajuste era tan grande más la pandemia, que nos frenó a todos, no pudimos llegar a la última etapa que era el desarrollo. Pero el lema en la elección anterior era ‘Mejorar es posible’. Bueno, lo hicimos. Mejoramos. Hoy tenemos un gobierno equilibrado en todos los sentidos. Ahora nuestro lema es ‘Desarrollarnos es posible’, porque es mucho más fácil cuando tenés el municipio ordenado, así que en eso estamos trabajando”.