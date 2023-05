Trueno, después de ganar el Gardel de Oro: “Este disco es para mi país, mi tierra y mi gente”

El rapero oriundo de La Boca coronó su segundo álbum BIEN O MAL con el máximo premio que otorga la celebración de CAPIF.

Trueno se convirtió en la estrella de la noche al llevarse la estatuilla máxima de la edición 2023 de los Premios Gardel: coronó con el Gardel de Oro al Álbum del Año por BIEN O MAL, el segundo disco de su ascendente carrera que fue editado en mayo de 2022. Además ganó a Mejor Álbum de Música Urbana y Grabación del Año por “Argentina” junto a Nathy Peluso, con quien recibió exultante el premio arriba del escenario del Movistar Arena.

“No me lo esperaba ni loco este premio y me pone contento que siempre nos cruzamos con el Wosito, en las premiaciones o competencias de freestyle. Es un hermano para mi y un orgullo haberlo compartido con el”, fue lo primero que dijo el rapero oriundo de La Boca en su contacto con la prensa y haciendo referencia al pase-de-estatuilla que recibió de parte de Wos, desde una pantalla y en calidad de ganador anterior del codiciado Oro.

“Tampoco tenía nada preparado para decir, así que lo único que puedo hacer es agradecerle a mi familia, mis padres, mi familia de músicos, que son los que bancaron a este pibe que vino a molestar con su música. Si no fuera por ellos, esto no sería posible”, remarcó sobre el carácter colectivo tanto de su obra premiada como de la crew que lo acompaña en la misión de llevar sus rimas por todo el país y más allá. De hecho, con todos ellos celebró hasta bien entrada la madrugada en la fiesta Bresh que se organizó especialmente como after de los Gardel.

“El barrio es una de las primeras fuentes de educación que tuve, mas allá de la maternal y paternal, y lo que aprendí en la escuela. Del barrio aprendí un montón de códigos, de principios, con gente que valoro un montón y voy a llevar siempre en la sangre. El barrio para mi es mi casa, es mi lugar en la tierra y el lugar que me hizo ser quien soy hoy en día. Si hubiese nacido en otro barrio, no sería quien soy. Así que larga vida para La Boca”, arengó luego al hacer referencia a sus orígenes que le sirvieron de inspiración para su arte.

“Cuando pienso en BIEN O MAL se me vienen los años pandémicos, donde empezamos a hacerlo. Y también que después de la pandemia pude conocer otros países, otros continentes y poder ver nuestro continente y nuestro país desde afuera, poder apreciarlo aún mas todavía. Este disco es para mi país, para mi tierra y para toda mi gente. Lo hice por el orgullo que siento como ciudadano argentino”, exaktó sobre el carácter nacionalista del álbum, evidenciado en canciones como “Tierra Zanta”, que previamente había interpretado en vivo junto a Víctor Heredia; y la premiada “Argentina”.

“Agradezco a mi padre, que es mi mejor amigo, mi mentor, es mi entrenador. Él es una voz muy crucial en mi vida, en mi cabeza. Yo conocí los escenarios con Comuna 4, cantando para diez personas. Y ahora que somos miles, seguimos siendo los mismos en el escenario. Al fin y al cabo, el hip hop es familia, es unión, es paz, es diversión. Eso es lo que tratamos de llevar: somos una familia arriba del escenario tocando para las familias abajo del escenario”, cerró todavía feliz por el flamante título y haciendo un shout-out a su nutrido grupo de trabajo y puntualmente al pilar en su vida y en el escenario: su papá, Pedro Peligro, rapero de la vieja escuela.

Si Atrevido, su primer álbum editado en 2020, había sido el primer paso para transformarse de gallo de batallas a rapero compositor, en el galardonado BIEN O MAL marcó aun más ese camino. “Es la consolidación nuestra como proyecto musical y como ya siendo músicos argentinos hacia todo el maldito mundo, pero levantando la una bandera de que somos músicos: somos algo más que una batalla de freestyle, un contrapunto de ideas contra otro”, había explicado Trueno en diálogo con Teleshow horas antes de la edición del hoy galardonado disco.

FUENTE: Teleshow