Ramiro Laurin se quedó con el Torneo de 3° Categoría

Este fin de semana largo, el Club Capablanca de Trelew, albergó a 20 jugadores que se jugaban el ascenso a segunda categoría, entre quienes se destacó Ramiro Laurin como campeón.

El torneo, suizo a 7 rondas con un tiempo de reflexión de 25 minutos más 5 segundos de incremento, tenía el plus de que era válido ELO RAPID.

El Torneo de 3° categoría tuvo como campeón a Laurin

El ganador del Torneo de Tercera categoría del Club Capablanca, es el joven Ramiro Laurin de 15 años, que hace apenas 8 meses que forma parte de las filas del taller municipal y ya se destacó de gran manera al ser revelación en el abierto de Playa Unión en el inicio de la temporada, ganar el torneo de 4ta categoría a principio de este mes y ahora hace lo propio en el de Tercera.

Dando gran batalla, logró imponerse de manera categórica y en otras partidas q no estuvo tan preciso, la diosa Caissa le sonrió, premiando su aguerrido estilo de no rendirse jamás. Logró 6 puntos sobre 7 luego de 5 victorias y dos empates que le permitían campeonar y no ser alcanzado por ninguno de sus rivales.

En segunda ubicación, pero con mejor sistema de desempate fue para otro joven, Luciano Millaguala, que apareció a jugar después de varios meses de inasistencia, pero no olvidó su pasión por las 64 casillas, por lo que demostró que sigue activo y con muchas ganas de progresar en su carrera ajedrecística. Tercero y cerrando el podio con la misma puntuación fue para Leandro Sauer, socio muy activo y permanente animador de las actividades del club a pesar de sus largas jornadas y compromisos laborales.

Según la reglamentación institucional, aquellos jugadores que realizaran el 66% de los puntos (4.5 puntos) lograrían el ascenso, por lo que alcanzaron el privilegio Guillermo Zamora, Alfonso Uzcudún, Ignacio Ventura y Lucas Moreno, todos ellos en ese orden. Destacable la performance de Alfonso, que a sus apenas 9 años, juega de igual a igual frente a cualquier rival y es una de las grandes promesas del Capablanca.

El premio a Mejor Femenina fue para Kiara Insley, que si bien jugó de gran manera y cosechó 4 puntos, no logró el ascenso puesto que no tuvo tanta suerte: en partidas totalmente ganadas (en una mate en dos!! sacrificando una torre) no pudo definir y en apuros de tiempo los nervios le jugaron una mala pasada. De todas formas, nuestras felicitaciones para la actual campeona provincial sub 14 que subió 39 puntos al ELO: que los resultados no opaquen las interesantes partidas que realizó frente a jugadores experimentados y de mayor ranking.

AJEDREZ – TORNEO DE 3° CATEGORÍA

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. Nombre Elo Pts.

Laurin, Ramiro 1572 6

Millahuala, Luciano 5

Sauer, Leandro 1348 5

Zamora, Guillermo 1534 4,5

Uzcudun, Alfonso 1532 4,5

Ventura, Ignacio 4,5

Moreno, Lucas 1229 4,5

Insley, Kiara 1231 4

Bondino, Gastón 1259 4

Ortiz, Juan 1509 3,5