Lorenzo propone salvar la licitación del aeropuerto de Esquel

En la mañana de este jueves se llevó adelante un importante encuentro multisectorial en el Aeropuerto de Esquel donde participaron integrantes de la Cámaras de turismo y comercio de la región cordillerana. También estuvieron presentes legisladores nacionales, provinciales, intendentes, concejales y diversos dirigentes políticos.

La cumbre empresarial contó con una amplia agenda donde se abordaron las principales problemáticas y ejes de desarrollo para la zona: conectividad, servicios públicos básicos, Renta Hídrica y turismo.

El presidente de la Federación Empresaria de Chubut (FECH), Carlos Lorenzo, manifestó que el encuentro fue positivo, valoró la posibilidad de dialogar y poner en debate cuestiones importantes para sociedad.

“Acá hay quienes tienen responsabilidades públicas que pueden coadyuvar y por supuesto el sector privado que puede gestionar también”, dijo.

Seguidamente, sostuvo que “los temas que se eligieron son importantes para la región. Hay que hacer prácticas algunas cuestiones que históricamente no han tenido resoluciones. He sido funcionario provincial y he recorrido en la política; hay que ser práctico cuando hay reuniones entre el sector político y el empresarial, para encontrar ideas de cómo hacer las cosas”.

Asimismo, Lorenzo que el encuentro en el aeropuerto fue para demostrar que hay “que tratar de salvar la licitación. Conozco historias, como por ejemplo en la que se salvó el acueducto de Comodoro; hubo una reunión entre distintos sectores. Hoy hay que salvar esta licitación, llamar a una nueva es un retroceso porque puede haber modificaciones en el proyecto. Varios aeropuertos que se licitaron en el país se terminaron, menos este. Este tema lo voy a llevar a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y vamos a intentar ayudar en todo lo que podamos”.