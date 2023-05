La primera foto de Jorge Rial desde el infarto: “Próximo paso, vuelta a casa”

Lo peor, ya pasó. El susto enorme, las alarmas; ese “momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento”, como lo describió. Lo que viene, será mucho mejor. Y en gran parte -aquí la gran noticia- depende de él, como también lo reconoció: ”Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad”, escribió Jorge Rial en un posteo que subió a fines de la semana pasada desde la Clínica del Country de Bogotá, Colombia, el centro clínico en el que debió ser internado de urgencia. Esa vez acompañó sus palabras -y la foto que ocupaba en la cama del hospital- con un hashtag que no requiere mayor explicación: #Renacido.

Este lunes el periodista de 61 años subió una nueva imagen. Una selfie, la primera que se toma -o al menos que comparte en público- desde aquel sábado 29 de mayo cuando su colega Ángel De Brito informó que había sufrido una descompensación cardíaca. En la foto, a Rial se lo observa reclinado en un sillón, con la mirada un cansada custodiada por sus clásicos anteojos de marco grueso; con una mano se toma la barbilla, y se percibe claramente la vía que le colocaron los médicos.

En esta ocasión el texto es más breve, pero igual de elocuente: “Ya dado de alta. Próximo paso, la vuelta a casa”. De fondo suena un fragmento de una canción de Soda Stereo, aquella en la cual Cerati cantaba “me verás volver, a la ciudad de la furia…”, en clara referencia a Buenos Aires.

No existe información precisa respecto al traslado de Jorge a Buenos Aires. En principio, y de acuerdo a la palabra de su médico, el doctor Guillermo Capuya, iba a realizarse el pasado fin de semana en un avión sanitario.

El propio Capuya le brindó a Teleshow los detalles de lo ocurrido con el conductor del ciclo televisivo Argenzuela, en C5N, quien por hasta aquí optó por la premuera, asegurando que más adelante hará público lo que le sucedió. De acuerdo al relato del galeno, fue Rial quien le envió un mensaje de texto contándole que “se había sentido mal, que estaba en la clínica y que le iban a hacer unos estudios” en las arterias del corazón, puntualmente, una cinecoronariagrafía.

Rato después los médicos que lo atendían en Colombia se comunicaron directamente con Capuya: “Mire, tuvo un problema, se complicó, va a la sala de hemodinamia de urgencia”, le dijeron. Fue entonces cuando decidió viajar para asistirlo directamente y a su vez, dar aviso a las hijas del periodista, Morena y Rocío. Mientras tanto, a Rial le colocaban un stent; a partir de esa intervención, su evolución ya no se detendría. “Estuvo muy grave, pero lo pudo superar”, aportó su médico.

“No tenemos control de absolutamente nada -había reflexionado Rial en un posteo anterior-. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”.

Aquí lo esperan sus hijas, Morena y Rocío. El médico que decidió viajar. También sus amigos. Los colegas. Y una nueva vida. La oportunidad de la cual habla. La palabra renacido ya lo ha dicho todo.

