La invitación pública de la China Suárez y su hija Rufina a Nicolás Cabré: “Te estamos esperando”

De un tiempo a esta parte, Nicolás Cabré cambió por completo su accionar con respecto a la prensa y a su intimidad. El actor, que durante años se lo vio reacio a mostrar o hablar de su vida privada, decidió abrirse una cuenta de Instagram, red social en la que al principio solo hacía posteos sobre sus rutinas de entrenamiento, o de su actividad laboral, y luego se animó a publicar fotos y videos junto a su hija Rufina, fruto de su relación anterior con Eugenia la China Suárez.

Ya en 2018, la expareja había llegado al acuerdo de mostrar públicamente la carita de la niña que en julio cumple 10 años. En aquel momento, fue la actriz quien publicó la primera foto en su cuenta de Instagram. Es que por ese entonces, el actor no tenía redes sociales. Ahora que sí se muestra activo virtualmente, toma la misma postura que la madre de su hija. Así como también ambos interactúan, y hasta ella ha subido un video de él en la plaza con su hijo menor, Amancio, de su relación con Benjamín Vicuña.

En las últimas horas, la ex Casi Ángeles publicó un challenge junto a su hija Rufina, que está en el medio, con un conjunto negro de top manga larga y calzas. Atrás, una amiga y su madre, quien lleva puesto un buzo gris con capucha, un jean roto y borcegos. Miran serias a la cámara hasta que empieza a sonar “Yo me le pego”, de Bellakath y Smi-Lee, y hacen la coreografía practicada.

La actriz compartió el video con tres emojis de corazones rojos con una flecha en el medio. No hicieron falta palabras para expresar el amor que sintió al grabarlo. El posteo alcanzó los 90 mil me gusta y otros cientos de comentarios, entre los que se destacó el de Nicolás Cabré, que hizo una especial mención a su hija de nueve años (en julio cumple 10).

“¡Muy bueno! ¿Quién es la hermosura que está vestida de negro? Muero de amor”, escribió el actor y acompañó dicho mensaje con tres corazones rojos. Rápidamente, varios internautas respondieron al comentario del artista y la actriz tampoco dejó pasar la oportunidad y le contestó a su expareja, con quien tiene una excelente relación. “Te estamos esperando para un TikTok”, le dijo la actriz al padre de su hija dejando entrever que en cualquier momento realizarán una coreografía los tres juntos.

En marzo pasado, la China Suárez contó el trasfondo del debut actoral de Rufina en el videoclip que lanzó con su entonces novio, el músico Rusherking. “Yo la puse a prueba”, contó por ese entonces y agregó que le pidió autorización a su expareja que en ese momento se encontraba trabajando en México. “No, mamá. No me va a dejar”, le decía Rufina a la China pensando en que su padre se opondría a la exposición. “Vas a ver que sí”, intentó animarla su madre. Y tenía razón: el actor accedió. “Nico empezó a trabajar de chiquito y me dijo: ‘Esperemos a que sea más grande’. Y a ella le gusta. Lo agarramos en un re buen día a Nico”, resaltó y reprodujo el diálogo que Cabré tuvo con su hija a la distancia.

—Rufi, ¿vos realmente tenés ganas de hacerlo?

—Sí, papá, por favor.

—Bueno, listo.

“Ya está más grande, ya decide. Tiene 9 años, no es un bebé”, consideró la China Suárez sobre su hija que dice que quiere seguir los pasos de sus padres: una carrera artística en los medios de comunicación. Una vez que terminó el rodaje del videoclip, y feliz con el resultado, la actriz llamó por teléfono a su expareja para destacar el rol de su hija. “No sabés lo en serio que se lo tomó. No se movió de su posición”, le contó a Cabré y en diálogo con Fernando Dente, en su programa de América, agregó: “Me hizo acordar mucho a mí cuando era chiquita, que mis papás me dijeron ‘nos dimos cuenta que realmente era lo que te gustaba’. No es que a las dos horas te querés ir, es tediosa la filmación, la lluvia. Y ella estaba feliz de la vida. La re vivió”.

(Fuente: Teleshow)