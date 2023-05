Jimena Barón se conmovió por un regalo de su novio: “Lloré a mares”

Con lágrimas en los ojos, sonriendo y abriendo el plano del video, Jimena Barón mostró en sus redes sociales el emotivo regalo que recibió de su novio, Matías Palleiro. El joven le obsequió un cuadro que había pintado su papá, en el que se ve una locomotora amarilla atravesando el desierto y que tiene un particular significado en la relación con idas y vueltas que tuvo con su padre..

Jimena venía de unos días de emociones fuertes, ya que había estado en Mendoza junto a su madre, en un regalo de cumpleaños. a relató con lo que se encontró a su regreso. “Bueno, lloré a mares porque entré a casa y Matías me trajo el cuadro de mi viejo de sorpresa”, relató la cantante, y explicó por qué es tan especial la obra que ya cuelga de una de las paredes de su domicilio.

“Mi viejo me decía que yo soy una locomotora porque tengo mucha fuerza. Y la verdad, me viene bien este recordatorio en la pared”, señaló la cantante, que acaba de editar el álbum Mala sangre. Luego, reparó en un detalle en la locomotora, que lleva el número de serie 1602: “Y el 9 es mi número de la suerte. Pero nunca llegué a decírselo”, lamentó.

“Te quiero, viejo. Acá estamos”, agregó en otra de sus historias, y cerró con los ojos vidriosos, compartiendo con sus seguidores toda su emoción: “Iba a hacer un puchero, pero me voy a quedar llorando un toque más, ya que Momo no está. (Madres, comprenderán)”, expresó.

Jorge Guevara -tal era el nombre del hombre- murió nueve años atrás en un accidente doméstico. “Es re triste, pero papá se fue a bañar, él tenía EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se descompuso, se desmayó bañándose, tapó el desagüe y se ahogó”, contó tiempo atrás en una entrevista en Cortá por Lozano, por Telefe, la actriz que lleva el apellido de su madre, Gabriela.

Y allí también se refirió al vínculo que mantuvo con su padre, que hoy tendría 63 años. “Mi viejo fue un tipo muy particular, con muchas incapacidades como padre. Me hizo sufrir mucho. Se fue cuando yo tenía 4 años y mi hermano 2. De hecho, nunca apareció y lo fui a buscar yo cuando tenía 15 años y me recibió como si hubiera estado en un iglú en el Polo Norte, y vivía en Palermo, el hijo de pu…. ¡Chiflado, totalmente!”.

Luego de aquel reencuentro, padre e hija no volvieron a separarse, reconstruyeron su relación y él incluso fue a visitarla a Europa cuando estaba viviendo junto a Daniel Osvaldo. Y también tuvo la oportunidad de grabar el momento en que le comunicó que estaba embarazada de Morrison, su hijo con el futbolista. Aquel video lo compartió en sus redes sociales años después, cuando Jorge había fallecido. “Sé que este fue tu regalo más preciado. Me lo pediste tanto. Duró poquito, pero fue lo más lindo que compartimos”, escribió la cantante cuando lo publicó en su Instagram, en abril del 2020.

Con respecto a su relación con Matías Palleiro, Jimena Barón habló de la posibilidad de tener un hijo con él. Lo hizo en una entrevista en Invencibles –el ciclo de María Belén Ludueña por República Z-y en una charla íntima habló de sus deseos de agrandar la familia junto a Matías Palleiro. “Yo en realidad ganas de ser mamá no sé si tengo particularmente, sí tendría un hijo con Matías porque es un sol, es una persona hermosa que me despertó de nuevo algo que yo pensé que ya estaba. Es decir, yo no siento una necesidad personal de volver a ser madre. Tengo un hijo de nueve que es todo, pero lo veo a él y digo este es un tipazo. Él es un hermoso desmedido y la verdad me gustaría con él o nada, sino cierro la fábrica”.

“¿Qué cosas no harías en caso de que llegue hipotéticamente el bebé de Mati?”, le preguntó Ludueña al escucharla. Y Jimena respondió con sinceridad: “Tenerlo sola. Básicamente, lo haría para vivir la experiencia de un compañero y ver cómo es eso que no me pasó”.

