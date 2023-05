Genaro Pérez no irá por la reelección en Gastre y trabajará para que Juntos por el Cambio gane en Provincia

El 30 de junio comenzará la campaña política de cara a las elecciones que se llevarán en la provincia. En este sentido las distintas fichas están terminando de alinearse y los frentes electorales ya tienen todo listo para comenzar a trabajar fuertemente en el único objetivo: Ganar.

En este sentido, dialogamos con el Intendente de Gastre, Genaro Pérez quien sostuvo que no irá por la reelección en la Comuna y que trabajará para que Ignacio Torres sea el próximo Gobernador de Chubut.

“Estoy muy contento con la gestión realizada. Con mi equipo, sabemos que se hicieron muchas cosas pero también somos conscientes que podríamos haber mucho más. Estamos seguros que el 10 de diciembre vamos a entregar una Comuna ordenada y eso es lo que nos deja tranquilos”, manifestó el joven dirigente.

Seguidamente, se mostró conforme con las obras realizadas, como así también la atención que se le brindó a cada uno de los vecinos y vecinas de la zona. “Nunca dejamos un vecino a pata, llegamos a cada rincón de la comuna y sus parajes que son unos 120”, dijo.

En tanto, al ser consultado sobre el futuro de Gastre indicó: “No vamos a participar de estas elecciones. Queremos que gane el mejor y poder darle una mano. No es conveniente que la Comuna use recursos para hacer política, como se ha hecho en otros lugares. Estamos convencidos que tenemos que trabajar para el pueblo y no para un candidato en particular, por lo que vamos a dejar que cada postulante haga su trabajo”.

Además, declaró que “las opciones que están son buenas. Cualquiera de las formulas puede hacer una gestión mejor que la nuestra”.

Provincia

Por otro lado, Pérez aclaró que hace dos años trabaja con el candidato a Gobernador en Chubut de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, ya que son amigos de antes que estuvieran en la política y confía en que él es la mejor opción para la provincia.

“Nacho (Torres) representa la renovación generacional. La gente busca personas, proyectos y no partidos políticos. En este armado ingresa Gustavo Menna, quien es considerado como un gran cuadro político y creemos que sería un muy buen Presidente de la Legislatura”.

Con estas palabras, el Jefe Comunal de Gastre dejó en claro que trabajará de manera activa en la campaña para que Torres tenga mejor acceso a la meseta chubutense y a Puerto Madryn.

Por último, destacó la figura de Ariel Salvador y entiende que “lo que le faltaba a Juntos por el Cambio en la ciudad del golfo. Él conoce los problemas de la gente por su trabajo, camina las calles todos los días y tiene llegada”.