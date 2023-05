El hockey tendrá su Encuentro en el Puerto Madryn RC

Este sábado, el Puerto Madryn RC recibirá en su cancha de hockey un convocante Encuentro para categorías Infantiles y Juveniles.

La actividad, será correspondiente para las categorías Sub8 a Sub17, con participación de los equipos que integran la Liga de Hockey Amateur del Golfo más los representantes de los Talleres Municipales.

Sábado de Encuentro en el PMRC

El proximo sábado 13 de mayo, se desarrollará un Encuentro de Hockey en la cancha del Puerto Madryn Rugby Club bajo la organización de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn para las categorías sub 8, sub 11, sub 14 y sub 17.

La actividad comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 14 horas, están aún abiertas las inscripciones, las cuales pueden realizarse al 1160312094 (profesor Lucas Ambrosini).

Participarán de este encuentro, equipos de la Liga Social de hockey madrynense, la Liga del Golfo, con equipos como Guillermo Brown, Reales, Semillero, San Miguel, De la Costa, Panteras y Cocodrilos (estos dos últimos de los Talleres Municipales). También participarán Las Garras, una escuelita de hockey de Puerto Pirámides, y se suman las categorías sub 14 y sub 17 del PMRC.

Al finalizar se realizará un tercer tiempo para compartir entre todos los equipos. Las inscripciones siguen abiertas hasta este viernes 12 a las 18 horas. Se invita a los equipos que quieran participar de esta jornada de hockey mixto.