Destacada actuación de Sebastián Moreno Pérez en el Argentino de Ajedrez

Entre los días 29 de abril al 7 de mayo, en el Club Argentino de Ajedrez en la Ciudad de Buenos Aires, se disputó la Semifinal del 98° Campeonato Argentino Superior Absoluto 2023.

La competencia, se jugó a 9 rondas, con un ritmo de 90 minutos + 30 segundos de incremento desde la jugada 1, en el que participaron 145 jugadores, entre los cuales estuvo el ajedrecista de Puerto Madryn, Sebastián Moreno Pérez.

Moreno Pérez en el importante certamen del Club Argentino de Ajedrez

El Maestro FIDE madrynense, Sebastián Moreno Pérez, tuvo otra destacadísima actuación, mejorando su puesto de preclasificación al sumar 23,4 puntos de elo; en lo que fue una nueva perfomance en una cita a nivel nacional con el ajedrez, en este caso en el Campeonato Argentino Superior Absoluto 2023.

Durante el evento, el chubutense logró estar en reiteradas oportunidades entre las primeras mesas, ganando frente a Lucas Senestraro, Sebastián Sobrero, el Árbitro Internacional Igor Dubrovich y el campeón argentino Sub 16 Luciano Carrizo.

Además, hizo tablas con los Grandes Maestros Ariel Sorín (ex campeón mundial Sub-26 por equipos, bicampeón argentino superior y representante Olímpico), Sergio Slipak (actual Director Técnico de la Federación Argentina de Ajedrez, ganador de múltiples Abiertos Internacionales y ex representante Olímpico) y con los Maestros Internacionales Fabián Fiorito (ex campeón mundial Sub-26 por equipos y experimentado entrenador de la Federación Argentina) y Fernando Bertona.

Esta actuación llevó a Moreno Pérez a definir la última ronda en la mesa 5, con el Maestro Internacional salteño Julian Villca (múltiple Campeón Panamericano), no pudiendo puntuar en una partida en la que tuvo ventaja y en el apuro de tiempo se definió.

Vale recordar que Sebastián viene de ganar el premio sub 2300 en Mar del Plata y sumar entre los 2 torneos 53 puntos de elo.ñ

Desde este martes, el deportista respaldado por Chubut Deportes estará compitiendo en el Internacional Titled Tournament “70 años Campeón Mundial GM Oscar Panno”, como joven promesa invitada.