Chubut cayó en tie-break en el debut del Argentino Sub-18

En el resumen de la primera jornada del Campeonato Argentino Sub-18 de vóley en Comodoro, la selección de Chubut cayó tanto en rama masculina como femenina, en sendos resultados ajustados 3-2 en tie-break ante San Juan.

Este jueves los varones tienen doble jornada ante Corrientes y Santa Cruz, mientras que las mujeres se miden ante Río Negro.

Comenzó el Nacional de Voley Sub18 con traspié para Chubut

Desde este miércoles Comodoro Rivadavia vive el primero de los campeonatos nacionales 2023 de Federación Argentina de Vóley (Fe.V.A.), en este caso en categorías sub-18 en rama masculina y femenina, con un total de 28 selecciones (15 masculinas y 13 femeninas), que competirán hasta el domingo para definir al campeón.

El certamen cuenta con la organización de Fe.Chu.Vol., fiscalización de Fe.V.A. y el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y una fase de grupos que hasta el viernes se distribuye con cotejos en Club Huergo, Municipal Nº1 y Municipal Nº4, mientras que el fin de semana serán las instancias finales.

En el masculino, la selección de Chubut cayó por un ajustado 3-2 en tie-break ante San Juan en la Zona A, tras parciales 25-21/20-25/25-21/18-25/13-15, mientras que en rama femenina el conjunto chubutense también perdió por escaso margen, 3-2 en tie-break con parciales 25-21/20-25/25-12/24-26/9-15 en la Zona 1.

En varones ganó Santa Cruz por la Zona A, mientras que en la B lo hicieron La Pampa y Buenos Aires y en la C, Córdoba y Santa Fe. Entre las chicas, en la misma zona de Chubut y San Juan, también festejó Río Negro.

Cabe recordar que en ambas ramas existen tres zonas, las cuales jugarán fase clasificatoria hasta el viernes, conformándose un ranking de fase regular, logrando el pase a Zona Campenato los dos primeros de cada zona, más los dos mejores terceros, posicionándose del 1º al 8º y jugando sistema playoffs de cuartos de final, semifinales y finales.

El acto inaugural será este jueves 18 de mayo en el Club Ingeniero Luis Huergo a las 19:30.

Vóley- Campeonato Argentino Sub-18 Comodoro Rivadavia 2023

Resultados día 1

Masculino

ZA Chubut 2 – 3 San Juan

ZA Corrientes 1 – 3 Santa Cruz

ZB Buenos Aires 3 – 0 Neuquén

ZB La Pampa 3 – 0 TDF

ZC Santa Fe 3 – 0 Río Negro

ZC Córdoba 3 – 0 S. del Estero

Femenino

Z1 Chubut 2 – 3 San Juan

Z1 Santa Cruz 0 – 3 Río Negro

Programación día jueves

Rama masculina

Nº Fase Día Hora Cancha Zona Equipo Equipo

7 Juev 18 Mayo 9.00 Gsio Munic. 1 (2) B Metro Neuquén

8 Juev 18 Mayo 9.00 Gsio Munic. 4 (5) B Buenos Aires Tierra del Fuego

9 Juev 18 Mayo 9.00 Huergo Cancha (1) A La Rioja San Juan

10 Juev 18 Mayo 10.30 Gsio Munic. 1 (2) C Córdoba Río Negro

11 Juev 18 Mayo 10.30 Gsio Munic. 4 (5) C Entre Ríos Sgo del Estero

12 Juev 18 Mayo 10.30 Huergo Cancha (1) A Chubut Corrientes

13 Juev 18 Mayo 16.00 Gsio Munic. 1 (2) B Metro La Pampa

14 Juev 18 Mayo 16.00 Gsio Munic. 4 (5) B Tierra del Fuego Neuquén

15 Juev 18 Mayo 16.00 Huergo Cancha (1) A Corrientes La Rioja

16 Juev 18 Mayo 17.30 Gsio Munic. 1 (2) C Santa Fe Entre Ríos

17 Juev 18 Mayo 17.30 Gsio Munic. 4 (5) C Sgo del Estero Río Negro

18 Juev 18 Mayo 17.30 Huergo Cancha (1) A Chubut Santa Cruz

Rama Femenina

Nº Fase Día Hora Cancha Zona Equipo Equipo

3 Juev 18 Mayo 9.00 Gsio Munic. 4 (3) 2 Entre Ríos La Pampa

4 Juev 18 Mayo 9.00 Gsio Munic. 4 (4) 2 Santa Fe Tierra del fuego

5 Juev 18 Mayo 10.30 Gsio Munic. 4 (3) 3 Córdoba Sgo del Estero

6 Juev 18 Mayo 10.30 Gsio Munic. 4 (4) 3 Buenos Aires Corrientes

7 Juev 18 Mayo 12.00 Gsio Munic. 4 (3) 1 Chubut Río Negro

8 Juev 18 Mayo 12.00 Gsio Munic. 4 (4) 1 Metro San Juan

9 Juev 18 Mayo 16.00 Gsio Munic. 4 (4) 2 Santa Fe La Pampa

10 Juev 18 May 16.00 Gsio Munic. 4 (3) 2 Entre Ríos Tierra del Fuego

11 Juev 18 Mayo 17.30 Gsio Munic. 4 (4) 1 Metro Santa Cruz

12 Juev 18 Mayo 17.30 Gsio Munic. 4 (3) 1 San Juan Río Negro

ACTO INAUGURAL – Jueves 18 de Mayo -19.30 HS – CLUB HUERGO