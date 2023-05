Brown hizo un gran juego ante Centro Español, que lo ganó sobre el final

Centro Español derrotó a Brown de Puerto Madryn 75-70 como local en el Estadio El Templo en Plottier, por una nueva programación de la División Sur de la Liga Federal de Basquetbol.

Con el triunfo, el elenco de Plottier finalizó con 17 victorias y 5 derrotas al cierre de la fase regular; en tanto que «La Banda» escalo al 6° escalón de la taba, cuando aun le queda un juego por afrontar ante Racing en Trelew, aunque ya se aseguró estar dentro de los mejores de cara a Playoffs.

En un ajustado partido, perdió «la Banda» que vista mañana a Racing en Trelew

En un juego parejo, Guillermo Brown cayó en su visita a Centro Español en Plottier, en el cotejo valido por su anteúltima presentación por la División Sur de la Liga Federal de Básquetbol, perdiendo por 75 – 70 donde se destacó como goleador Fernando Montero con 34 unidades y David Oviedo entre los neuquinos con 26 unidades.

Los parciales, fueron de 13-18, 29-26 y 52-55, en los que «la Banda» demostró un buen juego, estando arriba en varios pasajes del cotejo y una gran perfomance ante un rival que está dentro de los mejores cuatro de la Fase Regular y con el cual había caído por un punto de diferencia en la primera rueda en el juego disputado en el Benito García de Puerto Madryn.

El elenco de Patricio Denegri arrancó encendido, con Tapia Cazayous (7 puntos en el parcial) anotando hasta alcanzar la decena de puntos. Allí se estancó Español y Brown sacó a relucir su versatilidad con Montero -8 en fila- para pasar al frente 16-10 y cerrarlo 18-13. Un buen inicio de Piero Vega en el segundo parcial y el goleo de Oviedo, con dos bombas incluidas, revivieron al elenco de Plottier (25-22). Federico Scaroni debió pedir minuto y hasta el final hubo paridad, además de un goleo bajo (29-26).

Mario Sepúlveda apareció en el tercer parcial desde 6,75, se sumó Franco Leal y el Torito sacó 10 (47-37). Los chubutenses no bajaron los brazos, apoyados en Montero y Valentino Jerez. Una interposición y falta le devolvió la cima a Brown (51-0). El parcial se cerró con una ráfaga de 18-5 para la visita y el marcador con tres a favor (55-52).

Volvió a aparecer Oviedo de larga distancia en el segmento final y Español retomó el control (61-57). Sendas técnicas a la banca en las salidas de Jerez y Echave (este último por 5 faltas) provocó que Scaroni -ya tenía una- debiera ver el final desde los vestuarios. Pero la visita no bajó los brazos y fue Jerez el que lo mantuvo a 1. El 70 a 70 parcial, con poco más de 1 minuto por jugar, fue la última paridad: luego el Torito fue más prolijo y lo cerró 75-70.

Centro Español de Plottier deberá esperar hasta el 21 de mayo, cuando inicie su etapa de playoffs del Sur ante el ganador de la serie de reclasificación entre el 6° y el 11°.; mientras que Guillermo Brown cerrará su fase regular ante Racing de Trelew el próximo martes 9 de mayo de visitante y luego esperar a saber en qué ubicación termine para jugar la reclasificación de la División Sur.

¿Cómo continúa la División Sur tras el cierre de la Fase Regular?

Del 5° al 12° jugarán una reclasificación (5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7 vs. 10° y 8° vs. 9°) al mejor de tres partidos con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los partidos se jugarán los días 13, 16 y 17 de mayo (de ser necesario).

Los cuatro ganadores se ordenarán según sus posiciones en fase regular y jugarán playoffs (siempre al mejor de tres con formato 1-2) contra los mejores cuatro de la división. Las fechas estimadas son 21, 24 y 25 de mayo (de ser necesario). Quienes ganen estos enfrentamientos se ordenarán según terminaron en la tabla y pasarán a la etapa de playoffs inter conferencias.