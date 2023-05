Arcioni: “Hemos ayudado a muchas instituciones y nunca sacamos rédito de eso”

El gobernador Mariano Arcioni, encabezó este viernes el lanzamiento del quinto Telebingo Deportivo Solidario que se sorteará el próximo 4 de agosto con cuatro rondas donde se pondrá en juego un millón de pesos y una camioneta Ford Ranger 0Km.

Doble Cabina en la quinta ronda además de medio millón de pesos para la entidad vendedora del cartón ganador. El mandatario provincial destacó el apoyo y el respaldo a las instituciones deportivas como también el proceso de normalización de Lotería del Chubut. “El organismo tenía muchas dudas y hasta costaba pagar los premios”, dijo.

“Ayudamos a las instituciones de toda la provincia”

Junto al presidente del organismo Luis María Aguirre; el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos y el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, resaltó el rol de las entidades deportivas y de las instituciones con fin social que se han sumado a este sorteo especial como también la colaboración de los agencieros. “Vamos a estar anunciando posteriormente éste sorteo en Esquel y Madryn y son ciento veinte mil cartones que llegarán a trescientas instituciones”. El 70% del valor de la recaudación de cada cartón vendido queda en forma directa y en efectivo para el club vendedor.

“Ayudamos a las instituciones de toda la provincia, sin mirar la cantidad de socios. Los clubes cumplen una función que, en muchos casos, debe cumplir el Estado. Se trabaja de manera silenciosa, en familia y con amigos. Se dejan muchas cosas de lado para juntar recursos para viajar, hacer refacciones o comprar insumos”, indicó Arcioni quien resaltó los valores que se cultivan a través de la práctica deportiva como “la sana competencia, el esfuerzo, el respeto y la solidaridad”.



En lo institucional, el gobernador reconoció la reactivación de la Lotería del Chubut y de las acciones que permitieron el saneamiento del organismo. “Hoy es una muestra del esfuerzo que hemos hecho en distintos estamentos del Estado. Una crisis no viene de un día para el otro, sino por decisiones erróneas o no y nos tocó esa situación, siendo conscientes de lo que había que hacer”.

“Todos saben -agregó- que hemos colaborado aún en los momentos difíciles, con más o con menos, lo hicimos siempre de manera silenciosa. Cuando la política partidaria se mete en una institución deportiva, no es sano. Sí deben hacerlo las políticas de Estado, para ayudar y colaborar sin ningún tipo de condicionamientos. Hemos ayudado a muchas instituciones y nunca sacamos rédito de eso”, planteó.

Y en términos electorales insistió en la necesidad de “romper” con las discusiones improductivas. “Insto a todos aquellos que quieren ser candidatos a intendentes, diputados o concejales que discutamos proyectos de una vez por todas. Y que gane el que tenga la mejor y más realizable propuesta. Hasta ahora no he escuchado ningún plan. Como ciudadanos tenemos que exigir a quienes nos quieren representar que se debatan proyectos porque la problemática ya la sabemos. No tenemos que amplificar la desgracia que nos está ocurriendo, sino ver cómo lo vamos a solucionar. Espero que tengamos dirigentes a la altura de la provincia que deseamos. Una provincia de bien con gente de bien», remarcó.

En el marco de la presentación se realizó una entrega simbólica de cartones al club Jorge Newbery y a la Cooperadora del hospital Regional tras lo cual se entregaron presentes a agencieros que facilitaron la realización del Telebingo Deportivo Solidario. A los clubes deportivos se sumaron en esta ocasión la Cooperativa del Hospital Regional.

Una Lotería saneada

Por su parte, Luis María Aguirre puso en valor el sorteo del Telebingo Deportivo y la solidez institucional de Lotería del Chubut que ha recuperado su tarea de acción social en el interior provincial. “Hay un antes y un después. Nos hemos puesto al hombro, acompañando a los intendentes; las cooperadoras de los hospitales y las escuelas y a todas las instituciones a las que podamos llegar”.

“Hemos distribuido más de 20 millones de pesos en acción social y eso ha quedado en la provincia porque el 98 por ciento de las compras se realizaron en Chubut. Se ha respetado el “Compre local”. Lotería tenía muchísimas deudas y hace un año dijimos que habíamos saldado la deuda con AFIP. Hoy no tenemos deudas con ningún proveedor, ya que cada boleta que llega a Lotería, se paga en quince días”, detalló Aguirre quien remarcó el reordenamiento en todas las áreas que derivó en el fortalecimiento del organismo. “Cuando asumimos había 300 empleados y hoy tenemos 230 con un control del gasto y una administración a conciencia”.

“Una de las ideas del gobernador -indicó Aguirre- es la que estamos plasmando acá, es el Telebingo Deportivo que es un granito de arena y una herramienta. Estamos más que agradecidos por el trabajo social que se realiza desde las instituciones. El deporte educa; hace entender que se tienen que cumplir determinadas reglas y que se aprenden muchísimos valores”.

En cuanto al sorteo del 4 de agosto indicó que cada cartón tendrá un valor de dos mil pesos por lo que, ante la venta de un cartón, ingresará directamente 1.400 pesos a cada institución y que 600 quedarán para Lotería. “Cada una de las rondas hay premios en efectivo y una camioneta. El que venda el premio ganador beneficiará a su club, que percibirá 500 mil pesos de manera directa”.

“Jamás nos quedamos en el diagnóstico, buscamos siempre la forma de salir adelante y hemos recuperado el organismo para toda la provincia. Dejaremos una Lotería mucho mejor de lo que la encontramos”, finalizó Luis María Aguirre.