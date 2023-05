A los 79 años, Robert De Niro fue padre por séptima vez

El actor estadounidense Robert De Niro, de 79 años, reconocido a nivel mundial por su labor en películas como “El Padrino” y “Taxi Driver”, reveló que fue padre por séptima vez, mientras promocionaba el nuevo filme, “About My Father” (Acerca de mi padre), que se estrenará el 26 de mayo en su país.

Cuando en un reportaje con el sitio ET Canadá, se le preguntó por sus seis hijos, el artista neoyorquino comentó: «Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé», aunque prefirió no ahondar en detalles sobre el nuevo miembro de la familia (aún no se sabe el sexo) ni sobre la madre de la criatura.

El famoso actor dijo durante la entrevista que cree «ser cariñoso con sus hijos», a pesar de que a veces tiene que «ser severo con las cosas».

“Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños, no me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, a veces simplemente no tienes otra opción”, comentó De Niro, quien se explayó: “Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”.

En la charla, el famoso actor continuó contando cómo era como padre. «Estoy bien -dijo-. A veces, mis hijos no están de acuerdo conmigo, y son respetuosos. Mi hija, tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya son cosas que pasan. Y en cuanto a mi bebé, es demasiado chico, las discusiones vendrán más adelante».

De Niro se casó dos veces. Comparte dos hijos, Drena, 51, y Raphael, 46, con su primera esposa, Diahnne Abbott, y dos hijos, Elliot, 25 y Helen, 11, con Grace Hightower. También es padre de los gemelos Aaron y Julian, de 27 años, con su exnovia, Toukie Smith.

