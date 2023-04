Lo que no se vio del reencuentro de Wanda Nara y Maxi López

Después de años de peleas mediáticas y de haber tenido que recurrir a la Justicia en más de una oportunidad, Wanda Nara y Maxi López recompusieron la relación y lograron encontrarse desde otro lado: como padres de Valentino, Constantino y Benedicto. Siempre con la intención de buscar lo mejor para ellos, en el último tiempo, incluso, compartieron eventos familiares.

Así las cosas, el exfutbolista viajó a la Argentina con la intención de reencontrarse con sus tres hijos que actualmente están viviendo en Buenos Aires junto a su madre, que está cumpliendo con compromisos laborales en la conducción de MasterChef, por Telefe. Y la noche del miércoles sorprendieron las imágenes del exmatrimonio en un exclusivo restaurante de Palermo junto a sus niños.

Maxi estaba sentado con Valentino, Constantino y Benedicto cuando llegó Wanda con algunos de sus colaboradores a una parrilla ubicada en Humboldt y Gorriti. Según mostraron en vivo en LAM, la conductora se acercó hasta la mesa y se quedó sentada allí para compartir el resto de la velada. Al terminar, el primero en salir fue el exfutbolista quien fue abordado por la prensa y realizó algunas declaraciones. Su prioridad fue aclarar que el encuentro no estaba pautado sino que se dio de manera casual.

Además, indicó que fue su hijo mayor, Valentino, quien había elegido el restaurante. “Nos sentamos a comer juntos porque estábamos con los chicos”, sintetizó sin querer dar mayores precisiones sobre el encuentro con su exmujer y actual pareja de Mauro Icardi. “Tuvimos otras comidas que compartimos con los chicos”, agregó sobre las situaciones cotidianas que viven como padres separados.

“¿Es posible que esté Mauro algún día?”, quiso saber uno de los cronistas. “No, no me preguntes. Nos sentamos por los chicos, porque es normal. Está la mamá, soy el papá y Mauro se sentará con ella y con sus nenas (por Francesca e Isabella, las hijas de Wanda e Icardi)”, quiso descomprimir la situación y evitar hacer referencia a quien fuera su amigo y compañero de club en Italia cuando él estaba casado con Wanda.

“¿Aceptarías compartir la mesa con Mauro?”, insistieron sobre el jugador que actualmente se encuentra en Estambul (Turquía), jugando en el club Galatasaray. “Es que no la organicé yo”, repitió el exfutbolista y agregó, para despejar dudas: “Y no creo que la vaya a organizar”.

Por su parte, enfatizó: “Yo quiero comer con mis chicos, que no los veo hace un tiempo. No los invité yo, llegaron ellos”, dijo sobre Nara y su entorno. Y entonces, los cronistas le plantearon cuál sería su reacción ante una situación hipotética: “Wanda te dice: ‘Vengo con los chicos, volví, vengo con Icardi’. ¿Qué le decís?”. “Que vayan a comer a dónde quieran”, respondió sin dar más vueltas Maxi López, expresando que no tiene ningún tipo de interés en compartir una velada como una familia ensamblada. El exfutbolista, en tanto, está en pareja con Daniela Christiansson y en marzo pasado se convirtieron en padres de su primera hija, Elle.

Por otro lado, una vez que se retiró Wanda Nara, Estefi Berardi tomó imágenes de la mesa vacía y del dinero que había quedado de propina para quien los atendió. La panelista y todo el equipo de Mañanísima, por Ciudad Magazine, estaban presentes celebrando el cumpleaños de la conductora del ciclo, Carmen Barbieri.

“¿Viste la propina que dejó? Dejó muy buena propina”, comentó la periodista y sin dar a conocer la cifra exacta, detalló que fueron “como 7000 pesos”. “Ah, entonces no le cobraron la mesa. Se portan muy bien en ese restaurante con la gente del ambiente”, acotó la conductora. “Entonces dejó 7000 pesos de propina. ¿Qué son? 15 dólares”, agregó Pampito -también panelista del programa- intentando hacer la conversión, aunque Carmen le pidió que lo evitara. “Dejó varios billetes de 1000 pesos y entre medio había uno de 500″, detalló Berardi y aclaró que había sido ella quien tomó dichas imágenes.

(Fuente: Teleshow)