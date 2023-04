Jey Mammón reapareció en las redes sociales con un enigmático mensaje

Jey Mammón, quien regresó al país esta semana luego de pasar unos días en Madrid, hizo su primera publicación en Instagram desde aquellos primeros descargos posteriores a la denuncia de Lucas Benvenuto, por abuso sexual.

Mientras, el conductor sigue alejado de La Peña de Morfi (Telefe, domingos a las 11), como consecuencia de la enorme repercusión que tuvo la denuncia.

El posteo de Mammón

En formato de historia, Jey compartió un muy breve video en el que se observa a uno de sus gatos comiendo de un plato que tiene los nombres «López» y «García», tal como se llaman sus mascotas. El plato en el que dice «García» está vacío y agregó la leyenda: «Vos serías García», sin precisar el destinatario.

Rápidamente la publicación de Jey se viralizó en las redes sociales y comenzaron a aparecer distintas especulaciones sobre qué mensaje habría querido enviar el conductor y humorista.

García y López son los gatos que Jey tiene como mascotas, a quienes adoptó cuando estaba en pareja con Adriano Aristimuño, con quien estuvo en pareja hasta 2019.

En la TV, había contado que «a García lo adopté con mi ex y después a Lopez. Adriano me dijo de adoptar a García y yo no quería porque me daban miedo. Cuando nos separamos, él me dijo que me quedara con el gato porque me iba a hacer bien. La verdad es que son sanadores. Ronronean. Una vez tenía inflamado un gangleo y me curó», apuntó.