Estrenaron la película Reparo de la chubutense Van Gelderen

El pasado jueves 13 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires, la directora chubutense Lucia Van Gelderen estrenó su ópera prima “Reparo”, una producción argentino-chilena, con guion de la propia Lucía Van Gelderen, junto a Salvador Roselli.

En el avant premier, estuvo presente el secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura del Chubut, Mauro Carrasco, quien expresó: “En nuestra provincia estamos trabajando en una Ley de Cine, sabemos de la importancia que tiene la industria del cine para las economías regionales. Son muchos los puestos de trabajo que genera y cómo s influye de manera directa e indirecta en la economía. Hoy estamos apoyando a Lucía, esta directora chubutense con un enorme talento. Estamos muy felices de poder estar acá”..

Reparo

La fotografía de la película, de 85 minutos y calificada apta para todo público, es de Alejandro Ortigueira y la edición de César Custodio. Y el elenco está compuesto por Florencia Torrente, Luciano Cáceres, María Ucedo y Daniel Melingo.

La misma se centra en los recuerdos de un pasado entrañable en un paisaje imponente, los lazos familiares y amistosos, los intrincados caminos del amor. En todo eso pone el foco Reparo, presentada en la última edición del Festival de Mar del Plata.

A los 30 años, Justina vuelve a Puerto Pirámides, un lugar donde vivió de niña y adolescente unas cuantas experiencias que la marcaron. El regreso coincide con un suceso que, aunque ella no lo admita explícitamente, la inquieta: el casamiento de Patricio, un ex novio con el que todavía parecen quedarle cuentas pendientes. Mientras gestiona como puede esa novedad que la incomoda, ayuda a la hermana de su madre (ya fallecida) en un pequeño restaurante y entra de nuevo en contacto con personas y lugares que indudablemente la marcaron y forjaron su identidad.

Tanto Florencia Torrente como Luciano Cáceres, María Ucedo y Daniel Melingo (un músico siempre ajustado en sus trabajos actorales) aportan sensibilidad y aplomo en sus roles. La trama de la película es sencilla y fluida. Y el entorno, ideal para el tono melancólico de la historia.

En esta película, que fue acompañada por el Gobierno del Chubut, Puerto Pirámides fue el lugar elegido para la filmación. Suena de una manera especial: el mar, viento, la aparición intermitente de esos cetáceos gigantes, un rumor muy particular que también juega un rol importante en el relato y que se escucha de fondo mientras la protagonista toma conciencia del paso del tiempo y de los cambios que inevitablemente debe enfrentar y asumir.