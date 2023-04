El valor de la canasta básica familiar en Madryn aumentó un 6,9%

El Centro de Estudio José María Rey del Partido Socialista informó que, luego del relevamiento de precios realizado en las cuatro grandes cadenas de hipermercados de Puerto Madryn, a los 50 productos de la canasta de alimentos básica, surge que la variación de precios de los mismos respecto al mes de febrero de 2023 fue del 6,9%.

Los artículos que registraron el mayor porcentaje de aumentos fueron el pollo (55%), la papa (38%), puré tomate (34%), mermelada (27,5%), azúcar (20%), detergente lavavajilla (21%).

Además, “se observó una gran disparidad de precios de un mismo producto entre las bocas de expendio relevadas, algo que siempre se da en procesos inflacionarios como el que estamos viviendo”.

Los productos relevados corresponden a productos cárneos, vegetales y frutas, no perecederos y artículos de limpieza, tomándose siempre las mismas marcas y en las mismas bocas de expendio.

El índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento, combustibles, etc.

Con el porcentaje de aumento de precios relevado en el mes de marzo y de mantenerse estos guarismos, se llega a la conclusión que durante todo el año 2023 el porcentaje de aumento de los 50 productos de la canasta para cubrir las necesidades básicas en Puerto Madryn será del 97,4 %, es decir que, si en enero 2023 un hogar gastó $ 30000 mensuales en alimentos y productos de limpieza, en enero de 2024 deberá disponer de $ 59220.

Datos del Indec

Por su parte, los datos oficiales de la inflación brindados por el Indec se darán a conocer este viernes 14 de abril donde se espera que los mismos sean cercanos al 7%