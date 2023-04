El local Dylan Navarro, ganó su combate ante Gómez

El pasado viernes, se realizó en el Gimnasio Municipal N°1 de Trelew, la 2° Fecha del calendario de Boxeo amateur local, con una gran cantidad de combates en cartelera y siendo destacada la presentación en el fondo protagonizado por el anfitrión Dylan Navarro.

Nuevamente hubo triunfo para el joven trelewense, que se impuso ante el campeón rionegrino José Gómez.

Exitoso festival de box con victoria local

El pugilista trelewense Dylan Navarro, actual campeón interprovincial, sumó un nuevo triunfo en la pelea central de la velada desarrollada el viernes por la noche en instalaciones del gimnasio Municipal N°1. Se impuso por RSC en el segundo asalto al campeón provincial rionegrino José Gómez. La velada estuvo enmarcada en la segunda fecha del calendario anual previsto por el Departamento de Boxeo de la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Trelew.

Ante un importante marco de público, la Escuela Municipal “Guerreros de INTA” fue la encargada de organizar este festival, que contó con ocho peleas amateurs y dos exhibiciones. Y contó con las presentaciones foráneas del rionegrino Gómez en la pelea estelar, pero también con el debut sobre el cuadrilátero de una pugilista de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz. También algunas exhibiciones apostando a los chicos que recién comienzan su camino en el deporte. La fiscalización estuvo a cargo de la Comisión Municipal de Boxeo.

Dylan Navarro, tras el triunfo obtenido por segunda vez consecutiva en el año, la anterior había sido en el mes de marzo ante Alexander Vivanco, expresó: “Esta pelea fue muy importante porque el rival era campeón. Era una pelea fuerte, una gran experiencia. Gracias a Dios encontré el espacio para meter la mano adonde a él más le dolía. Y estoy feliz porque se me dio el triunfo. En el segundo round no quería más y no salió a pelear en el tercero”.

La próxima fecha del calendario anual de boxeo municipal se desarrollará en el mes de mayo y la organización correrá por cuenta de la Escuela Municipal que funciona en el barrio 8 de Diciembre.

Resultados

Ariel Gutiérrez vs. Marcelo Pérez (Exhibición)

Ludmila Pérez vs. Estefanía Loyola (Exhibición)

Claudia Gómez GPP a Karen Gallardo

Matías Contrenecul GPP a Nazareno Arriagada

Santiago Barcala GPP a Eduardo Zelarrayán

Dylan Acuña GPP a Walter Moure.

Jemima Ferrando GPP a Morena Chicahuala

Facundo Saihueque E con Ezequiel Monsalve

Semifondo

Marcelo Manzo GPP a Axel Figueroa

Fondo

Dylan Navarro GRSC a José Gómez