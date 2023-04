El desgarrador testimonio de Reina Reech sobre el abuso que sufrió a los 13 años

Reina Reech se refirió al intento de abuso que sufrió cuando tenía 13 años por parte de Buby Lavecchia, pareja de su madre, Ámbar La Fox. Lo hizo en una charla íntima con Georgina Barbarossa, quien está conduciendo La Peña de Morfi en reemplazo de Jey Mammon. Allí, indicó que poder hablarlo fue parte del proceso de sanación y destacó la importancia del acompañamiento de las familias. “Ese abusador ha sido un niño dañado”, reflexionó.

La actriz, productora y directora contó que sintió la necesidad de expresarlo tiempo atrás, cuando vio que en el Bailando otra víctima de abuso daba a conocer su caso. “Se me empezó a atragantar la garganta y al primero que se lo dije fue a Bauti, como diciéndole ‘mirá, esto necesito decirlo’. Después escribí un posteo, una vez que Bauti me dijo que le parecía bárbaro que lo quisiera sacar afuera, aunque después me confesó que había sido muy fuerte que yo se lo cuente”, recordó la madre de Juana Repetto y Bautista Lena que en diciembre de 2018 lo contó por primera vez en un posteo en su cuenta de Instagram.

“Cuando empecé a alzar la voz, más allá de todas las terapias que yo había hecho en mi vida para sanarlo, empezó a sanar desde otro lugar, de animarme a hablar. A mí nadie tiene por qué creerme y o no, pero nadie inventa una cosa así”, continuó la artista que también contó cómo logró superar la situación y la relación con su madre: “Para sanar totalmente, uno lo que tiene que comprender es que ese abusador ha sido un niño dañado. Entonces, vos al que perdonás no es al adulto que te lastimó, sino a ese niño lastimado. Eso es lo que lográs perdonar. Ese niño que también tuvo que tener una historia difícil para llegar a ese momento”, dijo Reina Reech, visiblemente conmovida y con la voz quebrada.

En tanto, aclaró que desconocía si a Buby Lavecchia le había sucedido un episodio en su infancia. “No sé nada, pero he trabajado tanto que para lograr llegar a ese perdón, para lograr decir lo despido y lo mando a la luz y esto se terminó. Tuve que hacer el trabajo de verlo como un niño dolido. Antes no lo pude lograr y eso no fue hace mucho, fue hace poco”, le dijo a Georgina Barbarossa.

Luego, enfatizó en la importancia de la ayuda y el acompañamiento de los entornos. “Que las familias estén atentas, que la educación es la base. La educación y el compromiso. Confiar en eso, confiar en ese ser que viene a pedir ayuda y que muchas veces es: ’callate la boca, ¿qué estás diciendo?’. Te ponen un bozal y es importante poder sacarlo”.

Un año después de haber relatado lo que le sucedió en su adolescencia, Reina Reech estuvo invitada a la mesa de Mirtha Legrand y volvió a referirse públicamente a la situación que vivió con quien fuera la pareja de su madre. “Ella se había ido a hacer un espectáculo a Madrid y me había dejado dos semanas en la casa con él, antes de ir de pupila. Ahí tuve ese episodio tan desagradable. Entré pupila con todo eso acá”, dijo por ese entonces la actriz señalándose la garganta.

“Me enfermé mucho -continuó-, bajé 11 kilos, me moría. Le dijeron a mi mamá: ‘O viene a la Argentina o su hija se nos va’”. Y pudo hablar con su madre cuando regresó. “¿Te creyó?”, quiso saber Mirtha. “Fue raro”, respondió Reina y agregó: “Me enfrentó con él, que decía ‘no puede ser que digas esto’. Fue difícil”.

Por su parte, contó que La Fox se separó del hombre y que ella recuperó su salud, pero que dos años después se reconcilió. “Ya en la Argentina, me echó de mi casa porque parece que tenía ganas de volver con él. Y a los 17 me llama un día a las seis, siete de la mañana, porque los dos eran alcohólicos, y me dice: ‘Venime a buscar porque Buby me rompió la nariz’. Ahí terminó para siempre con él”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.