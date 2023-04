Cotillo: “En el Frente de Todos nuestra prioridad es la provincia de Santa Cruz”

El pasado fin de semana, Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos y posible candidato a gobernador de Santa Cruz, inauguró en Caleta Olivia la sede de un nuevo comando partidario que será conducido por la joven dirigente, Lidia Aspengren. Allí, estuvieron presentes intendentes, concejales, diputados y referentes de toda la provincia. Este nuevo espacio está ubicado en la calle San José Obrero 1081 de dicha ciudad y tendrá un rol fundamental en los próximos meses, de cara a toda la actividad política que se desarrollará este año.

Al respecto, Fernando Cotillo, intendente de Caleta Olivia, estuvo en diálogo con Tiempo FM de Río Gallegos, mencionó: “Pablo Grasso es un dirigente nuestro. Es un candidato que está firme por lo que me ha dicho, independientemente de su voluntad de ser candidato. Inauguró un local partidario de cara a las elecciones que se vienen. Me parece prudente sentarnos y que nuestro Frente de Todos busque las mejores personas en el momento oportuno. Nuestra prioridad es la provincia de Santa Cruz”

“Hay que mirar como un proyecto, hay que tener un pensamiento político y no personal. Falta mucho, pero sigo opinando que las elecciones nuestras tienen que ser en octubre. No tendrían que ser desdobladas, y si lo son, en octubre mejor. Si no nos ponemos de acuerdo y hay dos lemas o más, habrá que trabajar en un Frente donde el que gane va a tener que necesitar del otro”, puntualizó.

Asimismo, Cotillo manifestó: “En el FdT hay mucha gente con actitud de ser candidato a gobernador, es un espacio que tiene mucho para dar. Si mirás del otro lado, no es lo mismo, pero tenemos que ponernos de acuerdo”.

“Me gustaría compartir espacio con Pablo González, pero todos los compañeros son lo mismo. Estamos hablando con todos y eso es lo saludable”, agregó.

En otro eje, el intendente se refirió a la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de no ir por la reelección: “Siempre que se acerca una elección se empiezan a acomodar las cosas, a debatir de otro modo en el Frente de Todos, independientemente de la decisión de Alberto Fernández. Lo ideal es debatir en el seno de los tres conductores. Ojalá que rápidamente encontremos el rumbo, si bien falta, en términos políticos falta bastante. Ojalá nuestro proyecto a nivel nacional pueda encontrar el rumbo y tener los mejores candidatos en esta realidad que vive la Argentina”.

“Hay muchos dirigentes del Frente de Todos para ser candidatos a presidente. Lo que es cierto, el 16 de mayo sería un encuentro del Partido Justicialista y en esa fecha, lanzada oficialmente la campaña de las PASO”, cerró.