Camila Banfi Saavedra preside el Superior Tribunal de Justicia de Chubut

La Dra. Camila Lucía Banfi Saavedra preside desde este sábado 1 de abril de 2023, el Superior Tribunal de Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución de la Provincia de Chubut, en su artículo 163 y por el artículo 15 de la Ley XV N° 174 -Ley Orgánica de la Judicatura del Chubut- que establecen el carácter rotativo de la presidencia dentro del alto cuerpo judicial.

Por primera vez en la historia del STJ una mujer accede a tan alta magistratura, y también representa un hecho inédito por ser la primera mujer en encabezar uno de los tres poderes del estado chubutense.

A partir de hoy, las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de Chubut quedan constituidas por la Dra. Camila Lucía Banfi Saavedra en la Presidencia, mientras que el Dr. Daniel Esteban Báez ocupará la Vicepresidencia 1° y la Dra. Silvia Alejandra Bustos será la vicepresidenta 2°. La Sala Civil del STJ será presidida por el Dr. Ricardo Alberto Napolitani y la Sala Penal por el Dr. Alejandro Javier Panizzi.

Ceremonia emotiva

El viernes al mediodía se realizó en la Sala de Audiencias “Dr. Pedro Cristóbal Poppe” del STJ la ceremonia de clausura del año judicial 2022/2023 con la presencia de los seis ministros de la corte provincial, el Procurador Jorge Miquelarena y el Defensor General Sebastián Daroca.

Durante el acto, al que asistieron funcionarios y empleados judiciales que se desempeñan dentro del edificio del STJ y a la que asistieron invitados especiales, el Dr. Mario Luis Vivas destacó el hecho histórico que supone el acceso de una mujer a la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, en línea con lo que fue a fines del año 2021 el ingreso de las ministras Banfi y Bustos a la corte provincial.

Entre los asistentes se contó a la Dra. Sonia Donatti, a cargo de la Presidencia del Consejo de la Magistratura del Chubut y en representación de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA); la Dra. Carina Estefanía, Presidenta de la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial de Chubut; la Dra. Eliana Bévolo, primera Decana del Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut; la Dra. Delma Viani, en representación de Red de Mujeres por la Justicia, como así también Gabriela Huenchal y Alejandra Sanhueza, Secretaría General y Adjunta respectivamente del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (Sitrajuch), entre otras.

En su alocución a los presentes, Vivas puso de relieve la realización de un acto que supone el cambio de presidencia ya que, si bien en la práctica se trata de un hecho administrativo de cambio de despacho en cuanto a la función, en esta oportunidad se convirtió en trascendental por la asunción de la Dra. Banfi.

En ese sentido señaló que “hemos pasado tiempos muy difíciles, retrasos salariales, una ley que suspendió incrementos, protestas y toma del edificio y finalmente el incendio, eso no lo podemos olvidar; pero hoy es un día para festejar”.

Democracia y compromiso

“Hoy ha sido un día de mucha emoción, y si bien soy de tener temple en estas situaciones es difícil no emocionarse cuando pienso que nosotros no pudimos asumir en nuestros cargos en el edificio del Superior Tribunal de Justicia” indicó la Dra. Camila Banfi al dirigirse a los presentes, en referencia a que las instalaciones de la corte habían quedado inutilizadas por el ataque vandálico e incendio que afectó a todo el sector en el cual se encuentran las principales instalaciones del STJ.

Banfi aseguró que “este acto nos da la posibilidad en pleno a todos los ministros de estar en un acto solemne para dejar atrás una etapa dolorosa como dijo Mario, pero que ya queda atrás”.

“Este año se cumplen 40 años de la democracia en la Argentina, desde que ingresamos a este periodo de democracia y durante todo este tiempo ha habido muchos avances en lo que tiene que ver con el acceso de las mujeres a lugares que son importantes; esta posibilidad democrática que tenemos las mujeres de ir avanzando en nuestras carreras, en los lugares de decisión”.

En ese marco señaló que “hoy el Poder Judicial, en este hito histórico para Chubut como designar una presidenta para el Superior Tribunal de Justicia, no solo me honra, sino que además me compromete profundamente a llevar adelante este cambio, que empezó cuando con la Dra. Bustos, que me acompaña, ingresamos al Superior Tribunal de Justicia. Y este compromiso de abrir un camino para que dentro de poco tiempo otras mujeres puedan integrar el STJ y lograr en el futuro esto de la paridad dentro de los Superiores Tribunales”.