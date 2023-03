Wanda Nara se compró un auto de alta gama y contó el motivo: “Me lo merecía por portarme bien”

Wanda Nara se encuentra ya instalada en la Argentina tras el comienzo de las grabaciones de Masterchef que la tienen como conductora. Así las cosas, aprovecha las redes sociales para mostrar el paso a paso de cada uno de sus días, desde la emoción del primer día de clases en el país de sus hijos, hasta compartir imágenes de su línea de maquillajes o de ropa interior.

Así fue que, graficando cómo estaba pasando esta jornada, decidió subir la imagen y un video de un automóvil de alta gama, acompañado por un texto que reza: “Como me estoy portando muy bien me compré un regalo”, sumado al emoji de un corazón.

Cabe recordar que no es el primer auto de lujo que posee, ya que, sumados también los de Mauro Icardi, en total son al menos seis vehículos de alta gama, entre los que se destaca el Bentley Bentayga que el jugador le regalara en 2018 con motivos de su cumpleaños. Considerada una de las SUV más caras y lujosas, es muy apreciada en el mercado, con un recio que podría alcanzar los 300.000 euros.

Sin embargo, antes de la felicidad del autorregalo, apenas 24 horas antes hizo con un llamativo posteo en su cuenta de Instagram: primero, compartió una foto en la que está en la parte trasera de un auto, y lleva puestos lentes de sol. En la siguiente, explicaría el motivo: “A veces lloro por cosas lindas. En mi segunda foto, hoy tempranito”, detalló quien esta mañana se emocionó hasta las lágrimas, aunque no reveló el motivo que la dejó en ese estado.

Antes de comenzar las grabaciones de uno de los proyectos más interesantes en su carrera, Wanda brindó una entrevista televisiva para la RAI, en un formato íntimo con la periodista del ciclo Belve, Francesca Fagnani. Para la sorpresa de la entrevistadora y de todos quienes la vieron, ella llegó acompañada de Mauro Icardi al estudio de televisión.

Desde allí, la mediática aseguró que siguen casados con el futbolista y que espera que el matrimonio dure “para toda la vida”. Al respecto, cuando la periodista le preguntó sobre el estado del vínculo con el papá de sus hijas Francesca e Isabella, Wanda fue contundente. “¿Siguen juntos?”, quiso saber la presentadora televisiva. La empresaria aseguró que son una familia y que van a estar “juntos de por vida”.

“Es mi esposo. Estamos juntos desde que él tiene 19 años, siempre hemos sido una familia”, se sinceró la empresaria. Y luego continuó: “Llevamos casi diez años de casados, es una suerte para mí, no sé para él. Esperamos que dure toda la vida”.

Más adelante reflexionó sobre el amor que la une a su esposo. “Mauro se enamoró de mí no en la discoteca, sino cuando estaba haciendo pasta con mantequilla y parmesano en pijama”. En el diálogo con la conductora italiana, la empresaria también recordó el escándalo mediático que vivió luego de que saliera a la luz el affaire que Icardi había tenido con la China Suárez. “No me lo creía, no sé qué pasó, es una historia tan larga…”, reconoció. Y agregó: “Cualquier mujer se enoja si ve estas cosas pero yo estoy acostumbrada, muchos cortejan a Mauro Icardi”.

Luego dio detalles del costoso regalo que le dio su marido después del romance con la actriz argentina, un bolso exclusivo Himalaya Birkin de la marca Hermés de alrededor de 300 mil euros, de edición limitada y que también lo tienen famosas como Jennifer López, Kim Kardashian y la mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez. “Icardi me compró un bolso de 300 mil euros para eso. Ese bolso me lo guardo, si es posible duermo en él”, aseguró. Y lanzó: “Mi esposo tiene más miedo de perderme que de divorciarse. Hoy somos felices, yo soy feliz hasta en los malos momentos. Siempre busco la forma de ser feliz”.

