Trelew sin transporte público

La empresa que se encontraba de paro desde la semana pasada, reclamando el pago de los haberes adeudados del mes de febrero. A causa de esto decidieron cesar la prestación de servicio por la no renovación del contrato.

El delegado de la empresa, Fernando López habló al respecto y dijo: “nos enteramos por un compañero que ayer cuando terminaron su turno, los mandaron a la casa”, por eso tomamos la decisión de hacer una vigilia en la empresa”.

En ese sentido expresó: “los compañeros que debían salir a las 5 de la mañana no comenzaron su recorrido, porque nos encontramos con los inspectores y los portones cerrados, por eso no vamos a salir porque no se renovó la concesión”.

“Estamos esperando una respuesta del empresario, hasta ahora nadie se comunicó con nosotros”, dijo el delegado López.