Se entregaron los premios Raíces y Leloir 2023

Días pasados, tuvo lugar en las salas 1 y 2 del Centro Cultural de la Ciencia (C3) la ceremonia de entrega de los premios Raíces y Leloir edición 2022. Ambos galardones buscan reconocer y visibilizar las contribuciones realizadas al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y estrechar lazos de cooperación internacional. En esta oportunidad, se distinguió a ocho científicas y científicos, que fueron reconocidos por su aporte en las áreas de las Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales; en Ciencias Biológicas y de la Salud; en Ciencias Exactas y Naturales, y en Ciencias Sociales y Humanidades.

Los Premios Raíces están destinados a científicos, investigadores y tecnólogos argentinos que residen en el exterior y colaboran activamente con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI); mientras que los Premios Leloir están destinados a científicos/as, investigadores/as y tecnólogos/as extranjeras/os que han trabajado en el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de nuestro país.

La undécima edición del evento fue encabezada por el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; acompañado por la Directora Nacional de Promoción de la Política Científica del Ministerio, Karina Pombo; y la Coordinadora Científica del Programa Raíces, Carolina Mera.

Política de Estado

En la apertura, Filmus expresó su satisfacción al ver que los premios “se han establecido como política de Estado, prácticamente sin interrupción”. Además, recordó que la ley Raíces “fue la última ley que tuve la posibilidad de proponer siendo Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología en 2007. El programa Raíces fue pensado en una doble perspectiva: para aquellas científicas y científicos que necesitaban las condiciones para volver y colocar su esfuerzo y capacidad de investigación en Argentina, pero también para aquellos que desde su lugar de investigación en otros países pueden colaborar mucho en una ciencia que hoy es global y no tiene distinciones a la hora de buscar en los umbrales del conocimiento”.

Con respecto a las y los galardonados, señaló: “La ciencia y la tecnología son fundamentales para resolver los problemas de nuestra sociedad, para transformar el proceso productivo, para formar jóvenes que tengan una vocación por la ciencia y para generar soberanía. Estamos orgullosos del trabajo de todas y todos ustedes, representan parte de lo mejor de nuestra ciencia. Este es un país que reconoce a lo mejor que tiene, y eso es la calidad de investigación y desarrollo de nuestra gente, y ustedes representan eso. Muchas gracias de todo corazón, porque nuestro país lo necesita y hoy lo reconoce”.

Las y los premiados

Área de Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales:

doctora Silvia Irusta Alderete, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, galardonada con el premio Raíces.

doctor José María Asua, de la Universidad del País Vasco, galardonado con el premio Leloir.

Área de Ciencias Biológicas y de la Salud: Doctor Francisco Quintana, de la Ann Romney Center for Neurologic Diseases del Brigham and Women’s Hospital de Harvard Medical School, y Miembro Asociado del Broad Institute of Harvard y el MIT de Estados Unidos; galardonado con el premio Raíces. Y el doctor Tim Sparwasser, de la Johannes Gutenberg University de Mainz, Alemania, galardonado con el premio Leloir.

Área de Ciencias Exactas y Naturales: Doctora M. Verónica Ganduglia-Pirovano, del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de ESPAÑA; ha sido galardonada con el premio Raíces y el doctor Clément Sanchez, del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbonne Nouvelle en París, Francia, galardonado con el premio Leloir.

Área de Ciencias Sociales y Humanidades: Doctora María Victoria Murillo, de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales y del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, galardonada con el premio Raíces. Y el doctor Sébastien Velut, del Instituto de Altos Estudios de Francia, galardonado con el premio Leloir.

Mención especial

Asimismo, se entregó una mención especial a Águeda Menvielle, como precursora y promotora del Programa Raíces desde su comienzo hasta el año 2016, más la distinción Premio Leloir a la colaboración internacional por su desempeño como Directora Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia entre 1998 y 2016.

Al cierre del evento, la Coordinadora Científica del Programa Raíces, Carolina Mera, señaló: “Este premio reconoce a las y los científicos argentinos que siguen vinculados al país y dedican parte de su energía cotidiana a desarrollar experiencias de cooperación. Visibilizan y promueven a quienes apuestan a la cooperación con la comunidad académica y científica de nuestro país. En este sentido, las redes de científicos en el exterior –hoy tenemos 22- complementan ese primer objetivo planteado en 2003: el de la repatriación. Pronto habremos repatriado 1.500 científicas y científicos y seguiremos promoviendo esta línea de trabajo, porque sabemos que aportan mucho más de lo que producen en el laboratorio. Aportan al sistema universitario, al desarrollo de la cultura local y al fortalecimiento de la cultura democrática”.

Y finalizó: “El reconocimiento a las y los colegas extranjeros es darles un abrazo desde esa afectividad, porque también son un poco argentinos en cuanto a su posicionamiento con respecto a nuestros problemas. Gracias por su trabajo cotidiano y por el compromiso”.

Por último, la Directora Nacional de Promoción de la Política Científica del Ministerio, Karina Pombo, destacó la importancia y el rol de la cooperación internacional» como instrumento para desarrollar las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, de los países en general y en particular de la Argentina. Han quedado demostradas las enormes ventajas que la internacionalización de la ciencia tiene para nuestro sistema científico, para la formación de nuestros recursos humanos, para el posicionamiento de nuestro país en el contexto internacional y para la búsqueda de soluciones a los desafíos que se plantean a nivel global».

Estuvieron presentes el Presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano; el embajador argentino ante los Estados Unidos, Jorge Arguello; autoridades del CONICET y representantes del programa Raíces en el exterior.

Algunas cifras de los premios Raíces y Leloir

Se recibieron 74 nominaciones, el 78% de científicos y el 22% de científicas.

El 30% de las candidaturas fueron para los premios Leloir, es decir, personas extranjeras residentes tanto en Argentina como en el exterior, con notables antecedentes de colaboración en el SNCTI.

El restante 70%, que corresponde a científicos y científicas de nuestro país residentes en el extranjero, fue para candidatas y candidatos a recibir el premio Raíces.

El 27% de las candidaturas fueron elevadas por las y los coordinadores de las REDES (Canadá, EEUU, Alemania, Israel, Italia, Chile, Suiza, Suecia, Australia, Reino Unido); en tanto, el otro 73% fue presentado por rectores/as y decanos/as de universidades argentinas, el CONICET y sus Centros Científico-Tecnológicos (CCT), y otras instituciones del SNCTI.