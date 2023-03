Se disputa el Provincial de Atletismo con «Vanshi» Thomas, Arbe y Diogo como destacados

En la pista de solado sintético de Km. 4 se disputa este fin de semana el Torneo Provincial de Mayores, U-20 y U-23, organizado por la Federación de Atletismo del Chubut, en un evento cuenta con la participación de los mejores exponentes de la provincia.

Los atletas Joaquín Arbe y Evangelina Thomas destacaron en los 1500 metros, como así también lo hizo la madrynense María Ayelén Diogo, que en su regreso a la competencia, se quedó con la prueba de los 100 Metros Llanos.

Con gran perfomance de los atletas más destacados de Chubut

Se desarrolla este fin de semana el Torneo Provincial de Atletismo en categoría Mayores y también U-20 y U-23, clasificatorios para el próximo Argentino de Mayores y U-20.

El evento tiene escenario en la pista de solado sintético de Comodoro Rivadavia (Km. 4) con la organización de la Federación de Atletismo del Chubut, el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal, y la presencia de atletas de Río Gallegos, Pico Truncado, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia.

«Hace muchos años que no se hacía un torneo de Mayores con tanta concurrencia y esta calidad», comentó Paulo Mantello, referente de la federación organizadora, resaltando la presencia de atletas como Evangelina «Vanshi» Thomas, el olímpico Joaquín Arbe, además de María Diogo, Agustín y Guillermo Coronel, Taiel Mantello, Marcos Villagra, entre otros.

María Diogo destacó en los 100 metros y también lo hacía en su especialidad, los 400 metros, en tanto que Vanshi Thomas se impuso en los 1500 metros, al igual que el olímpico Joaquín Arbe, que este domingo también estará presente en los 5 mil metros.

«Es la primera vez que esta pista recibe tanto nivel de atletas y marcas, atletas de calibre nacional e internacional», expresó Mantello.



«Agradecida de estar acá, siempre digo que es un placer, por el amor y el acompañamiento de la gente de Comodoro y de mi provincia de Chubut. Lamentablemente no pude estar este año en Crónica porque estoy preparando lo que es pista. Hoy tenemos el Provincial de Mayores, un orgullo que se haga en esta ciudad tan linda, con muchos atletas de la provincia que vinimos a buscar la clasificación al nacional. Así que vamos a meterle con todo y disfrutarlo», declaró Evangelina Thomas, previo a los 1500 metros.

«Estoy muy enfocada en las pruebas de pista. Hoy corro 1500 pero estamos entrenando para los 800. Tenemos el nacional, Grand Prix sudamericanos, queremos buscar la clasificación al Sudamericano, y en noviembre están los Panamericanos y sería un orgullo poder representar a mi país. Tuve la suerte de ir a Mundiales y Sudamericanos, pero hoy a mis 31 años estoy en otra etapa de mi vida; creciendo, evolucionando, valorando más el camino, no tanto los resultados. Así que quiero dejarlo todo y disfrutarlo», aseguró Thomas.

Por su parte, antes de sus 1500, el olímpico Joaquín Arbe sostuvo: «Arrancamos el año con objetivos bastante importantes. Uno era estar en Crónica que se pudo concretar, después estar en Sevilla, donde no nos sentimos bien y no salió lo que fuimos a buscar, pero tenemos revancha en abril. Ahora salió la posibilidad de venir al Provincial, hablé con unos chicos, con Mantello, cargamos a los chicos de Esquel en la camioneta y nos vinimos».

«Arbe Running Team es un grupo que ya tiene casi 3 años. La idea es tratar de apoyar a los chicos, darles una mano y estar presente cuando surgen carreras así. Cuando se puede y estoy en Esquel, organizamos los viajes. Ya organizamos para abril en La Pampa. Ellos se mantienen motivados, entrenando, y yo trato de gestionar los viajes», explicó Arbe.

«La marca olímpica para París cierra en abril del año que viene. Este abril tenemos la chance de correr en La Pampa traviesa, un circuito certificado, rápido, y veremos si ahí podemos mejorar nuestra marca y acercarnos lo más que se pueda a la marca que piden para los Juegos Olímpicos», cerró.

En el caso de María Ayelén Diogo, es destacable su actuación teniendo en cuenta que fue su regreso a la competencia, tras recuperarse de una lesión. Fue ganadora en la prueba de los 100 Metros Llanos, concretando de a poco su mejor puesta a punto de cara a los próximos objetivos.