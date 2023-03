Noche de Festival de Boxeo Solidario en Trelew

Esta noche de viernes, desde las 21, en instalaciones del Gimnasio Municipal N°1, se realizará un Festival de Boxeo de carácter Solidario en la ciudad de Trelew.

El evento es organizado por la Coordinación de Deportes del Municipio, en la que estarán en disputa seis peleas amateurs además de exhibiciones de distintos exponentes de las escuelas municipales de la ciudad. Lo recaudado por entradas tendrá un fin solidario.

Navarro y Vivanco serán los protagonistas de la pelea de fondo

Se realizó este viernes al mediodía el pesaje oficial para el Festival de Boxeo del año, organizado por la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Trelew. Se desarrollará desde las 21, en el gimnasio Municipal N°1, con la participación de púgiles de las distintas escuelas municipales de la ciudad.

El coordinador de Deportes de la Municipalidad de Trelew, Luis Treuquil, aseguró que «es un agrado comenzar el 2023 con un fin de semana colmado de actividades, empezando por esta velada boxística, con la participación de todas las escuelas municipales, con un fin solidario para que todo lo recaudado en concepto de entradas sea destinado a la compra de kits escolares para entregar entre los niños y niñas asistentes a comedores de la ciudad, a través de la organización Junto a Vos. Esperamos un buen acompañamiento del público en general».

El funcionario destacó la importancia de realizar este tipo de eventos, en beneficio de los jóvenes deportistas de la ciudad: «estas veladas otorgan a los chicos, más allá del entrenamiento, el incentivo de saber que cada mes tienen una competencia, en un Gimnasio colmado que siempre acompaña».

En el mismo sentido se manifestó Oscar Sandín, presidente de la Comisión Municipal de Boxeo, quien indicó que «cada uno de los profesores y entrenadores dedican tiempo y cada uno deja su lugar, su trabajo, para venir a colaborar. Tenemos que apostar a que este año nos vaya mejor que el año pasado, que fue muy bueno, en cuanto a organización de festivales de boxeo», puntualizó.

Dylan Navarro, uno de los púgiles que formará parte de la pelea de fondo, agradeció «por la oportunidad de pelear de nuevo en Trelew, en mi casa, con mi gente y mi familia. Es algo muy lindo poder hacerlo para ayudar a los niños». Su rival de esta noche, Alexander Vivanco, se mostró entusiasmado por volver a pelear en Trelew después de dos años: «estoy muy agradecido, feliz de enfrentarme a un excelente rival, espero lo mejor para los dos y estoy seguro de que saldrá una gran pelea».

Boxeo amateur – Programa de Peleas

En Trelew

Preliminares

Nadia Ochoa vs. Noelia Ibáñez (Exhibición)

Dylan Acuña vs. Armando Ojeda (Exhibición)

Claudia Gómez vs. Valentina López (Exhibición)

Joaquín Fernández vs. Claudio Huilipán

Milagros Montiel vs. Karina Zalazar (Exhibición)

Brian Mansilla vs. Nicolás Sánchez (Exhibición)

Daniel Lubones vs. Exequiel Monsalve

Semifondo

Marcelo Manso vs. Axel Figueroa

Fondo

Dylan Navarro vs. Alexander Vivanco