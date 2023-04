Monte Bianco: Simeoni fue condenado con 6 meses de prisión domiciliaria

La Fiscalía, representada por la fiscal María Bottini y la funcionaria Cecilia Bagnato, alcanzó un acuerdo con la defensa particular de Luigi Giacomo Simeoni, a cargo del defensor particular Raúl Vila, con el consentimiento de la Fiscalía de Estado y la Municipalidad de Esquel. Simeoni reconoció su responsabilidad por los hechos en los que se lo acusó de cometer usurpación, desobediencia y daño agravado por ser un bien de uso público. Aceptó la condena a 6 meses de prisión efectiva con salidas laborales diarias. Debido a su avanzada edad, la modalidad de cumplimiento de la pena será domiciliaria. El punto fuerte del acuerdo es la reparación ambiental que deberá cumplir en un plazo de tres años. Participó también de la audiencia el señor Juan Vitalio Díaz en calidad de víctima.

Bottini expuso que la Fiscalía accedió al acuerdo fundamentalmente por la reparación y mitigación del daño ambiental ofrecida, la que cuenta con el aval de la Secretaría de Bosques. “Lo que se busca es que este tipo de hechos no vuelvan a suceder, se repare de alguna manera el daño ambiental y además que se dé un mensaje a nivel comunitario, que estos hechos no están permitidos, no se pueden realizar. El señor Simeoni asumiendo la responsabilidad por estos hechos está dando cuenta que está internalizando que no es correcto realizarlo y está poniendo dinero para cumplir con esta reparación ambiental…”, sostuvo.

Complementariamente, Simeoni solventará folletería con el propósito de la Secretaría de Bósques de concientizar a la comunidad sobre la protección de los bosques y desarrollo sustentable en materia ambiental.

La propuesta de reparación consta de dos ítems, por un lado la cuantificación y por otro el plan de restauración que prevé tres acciones. En primer lugar se releva la cantidad de hectáreas afectadas, plantas abatidas, fases de desarrollo y estado de la regeneración natural de lenga.

El plan de restauración Monte Bianco propuesto implica la clausura perimetral con alambre convencional del sitio a restaurar a fin de evitar el ramoneo por parte de la ganadería existente. La forestación con especies nativas en la modalidad de bosquetes o macizos. Preliminarmente se propuso un plan de reforestación consistente en una cantidad de 15 mil plantas a forestar en tres años con sus respectivas reposiciones anuales de plantas muertas en tanto que la modalidad de forestación adoptada, indicara finalmente la superficie clausurada. El plan se completa con el monitoreo anual del prendimiento y desarrollo de las plantas, confección de informe técnico y presentación a la autoridad competente.

La defensa renunció a los plazos procesales por lo que el acuerdo homologado por el juez Ricardo Rolón tiene efectos inmediatos, pasando para su control al área de Ejecución Penal. En la misma audiencia el funcionario Guillermo Moré, oralizó el cómputo de plazos y requirió al juez el pedido de informes psicológico y socioambientales del condenado, de acuerdo a las disposiciones legales de la ejecución de la pena.