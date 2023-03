Jimena Barón apuntó contra Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona en pleno show

Jimena Barón regresó a los escenarios y su primera presentación fue el pasado 11 de marzo en la Vendimia para Todos en Mendoza, pero las imágenes fueron difundidas este sábado en la pantalla de América con un especial sobre lo mejor de aquella noche. La cantante, que este año lanza su nuevo disco, enamoró a todos con su look, el que dejó ver mucha piel.

Frente a una multitud, recordó con filosas frases su relación con Daniel Osvaldo y la amistad que tenía con Gianinna Maradona. Sin mencionar a ninguno de los dos, la actriz interpretó tres de sus éxitos y apuntó sobre quienes los inspiraron. “A Mendoza trajimos la trilogía, que es La araña, La cobra y La tonta”, empezó diciendo.

“Son como tres tomos fundamentales que hay que tener en la vida. Amigas de mierda, no. Un novio de mierda, no. Andar haciéndole pollo a cualquiera, tampoco”, expresó ante el público que la aplaudió durante su presentación. Recordemos, que la artista pasó ese fin de semana junto a hijo, Morrison Osvaldo, y su pareja actual, Matías Palleiro.

Luego, en su cuenta de Instagram donde la siguen casi 6 millones de personas, la también actriz compartió un resumen de sus horas en la provincia de Cuyo, pero lo que más llamó la atención fue el vestuario que eligió para la fiesta. “En 28 horas volamos a Mendoza, pisamos escenario por primer vez en este 2023, llenamos el Auditorio Bustelo y le cantamos el cumpleaños feliz a Momo, me escribí una cartita linda a mí misma y le pedí los sanguchitos del avión a los que vi que no los iban a comer así mañana no tengo que cocinar para la lunchera de Momo. Finalmente volviendo. Soy feliz”, escribió al pie de su posteo.

Recordemos que Jimena Barón presentó esta semana el nuevo videoclip “Los Locos” a través de las diferentes plataformas, como Youtube, Spotify, Amazon Music, entre otras. Este es el cuarto adelanto de lo que será el próximo álbum de la cantante que en breve será lanzado. La producción de este material la realizó de la mano de Juan Lucas Arbe y Mauro De Tommaso.

En esta oportunidad, la popular artista aparece al comienzo del video con un vestido de novia entrando a una iglesia para casarse. “Al fin un hombre bien, que me cuida, que me quiere, que a todos les gusta, aprendí. Todos pueden ver que entendí del buen querer, que ya sé hacerme valer, Que el pasado ya es pasado porque ahora elijo bien”, dice la intérprete.

Jimena Barón contó la historia de Los Locos, su nueva canción

Aunque ella cree que encontró a su pareja ideal, se da cuenta que no es el príncipe con el que ella soñaba. Cuando descubre que ha sido traicionada, decide no casarse y toma una drástica decisión de deshacerse de él. “Loco, resultaste ser otro loco. Si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar. Otro loco, que no digan que los provoco, se me pegan ni bien los toco, siempre el mismo final”, dice J Mena.

El video sigue dándole forma a un relato que, a modo de un rompecabezas, nos continua presentando a este personaje que tiene la presión de ser la mujer perfecta y se encuentra con la araña, que a modo simbólico para ella representa la traición. Esto la lleva a replantearse todo e ir por nuevos caminos en su vida. De esta manera, la artista vuelve a cantar una historia de desamor, tragedia y engaño. (Infobae)