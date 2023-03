Javier Mascherano no renovó contrato y dejó de ser el técnico de la selección argentina sub 20

En esta pasada competición, contó con jóvenes talentos como Nicolás Paz, Máximo Perrone, Ignacio Maestro Puch, Gino Infantino, Julián Fernández y Facundo Buonanotte, aunque nada alcanzó para perder en tres de los cuatro partidos. ¿Un atenuante? Se privó de contar con la máxima figura Alejandro Garnacho y perdió por lesión en el primer partido a Facundo Buonanotte. Estas estadísticas marcan un agravante: cayó en 5 de los últimos 7 partidos que dirigió entre los Odesur y el certamen que tuvo lugar en Colombia. Allí, solo le ganó 1-0 a Perú y, más allá de haber pagado caro los errores individuales, nunca plasmó su idea futbolística.

El ex jugador de River Plate, Barcelona y Liverpool, entre otros equipos, había anunciado un posible alejamiento en plena conferencia de prensa: “No creo que siga, lo mejor ahora es poder volver a Argentina y estar tranquilo”. “Estoy muy agradecido por la oportunidad, porque no es fácil que te la den en la Selección. He fallado”, profundizó posteriormente a su último partido con derrota ante Colombia. Después de asumir la responsabilidad completa por lo sucedido, fue nuevamente consultado sobre si iba a pensar en frío su determinación de dar un paso al costado: “No hay demasiado que pensar, les agradezco a todos”.

Estos recientes resultados impidieron clasificar al Mundial de la categoría, que se disputará entre mayo y junio en Indonesia, y en donde Argentina es el máximo campeón histórico con seis trofeos. Tampoco podrá disputar los Juegos Panamericanos, que se realizarán este año en Chile. De esta forma, la Selección no defenderá la medalla de oro lograda en la disciplina cuatro años atrás.

En este escenario, Tapia lo ratificó en el cargo después de recibirlo en su retorno al país en el predio de la AFA. “Hoy estuve en Ezeiza para recibir a nuestro seleccionado Sub 20 encabezado por su DT Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar”, escribió el dirigente en su cuenta personal de Twitter.

Ese mensaje fue enviado el 29 de enero pasado, pero el paso de los días no cambió el parecer de Mascherano. Antes de este final anunciado, Lionel Scaloni se había referido al futuro de las categorías formativas y, luego de ser premiado con el galardón al The Best a mejor entrenador del mundo, omitió el nombre del santafesino: “El objetivo es que a la Selección vengan los mejores. Seguir con los juveniles de la manera en la que están trabajando Pablo (Aimar), Placente (Diego), Bernardo Romeo como coordinador, que todos ellos sigan también”.

(Fuente: Infobae Deportes)