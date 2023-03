Gran Hermano: Romina fue la última eliminada antes de la gran final

Con el 57,69 % de los votos, Romina fue la última eliminada antes de la gran final de Gran Hermano.

Santiago del Moro comenzó la última gala de eliminación de Gran Hermano saludando a la tribuna. “De acá pasamos a las instancias finales”, dijo mostrando dos comunicados, uno rojo y uno dorado, mientras todos en el estudio coreaban los nombres de sus favoritos.

Con la valija que dejó Alfa en la casa en el living, Santiago del Moro abrió el sobre dorado para anunciar la fecha de la final. “La gente va a ver la promo oficial junto a ustedes”, adelantó. Y dijo que la última emisión del reality sería el próximo lunes 27 a las 22:30 horas.

Gran Hermano llamó a Julieta al confesionario para que hablara por última vez con el público antes del cierre de la votación. “Creo que ya está todo dicho, porque nos conocen muchísimo a todos. De más está decir que tengo muchísimas ganas de quedarme esta noche y poder llegar a esa final con la que sueño todos los días”, dijo la actriz. Y le pidió al público que la siguiera apoyando.

A su turno, Romina habló con el público en el confesionario. “Ya hace cinco meses que me vienen apoyando y acompañando “, dijo la ex diputada después de mandar saludos a sus seres queridos y agradecer a todos los que le brindan su cariño. Y señaló: “Que sea lo que Dios y la gente quiera”.

Nacho entró al confesionario para hablar con el público en tercer lugar. “Me quiero quedar porque me conocieron en todas mis formas. Todo lo que hice hasta acá fue porque me salió del corazón y porque realmente soy así”, dijo el joven, que aprovechó para recordar el paso de su papá, Rodolfo, la ex pareja de éste, Jesús, y su abuela Teresa por la casa. Y se mostró muy confiado de poder llegar a la final.

Santiago del Moro anunció que Josecito, el hermano de Marcos, vino de Estados Unidos para darle y abrazo y lo hará esta noche como premio por su liderazgo.

“Yo te debo algo a vos”, le dijo Santiago del Moro a Marcos. Y él mostró su cara de asombro. Luego fue al box de intercambio para ver qué le había llegado, pero no encontró nada. “¿Sabés que estaba pensando? Por ahí, la sorpresa está en el SUM”, le dijo entonces el conductor. Y el salteño fue hasta allí, donde lo estaba esperando su hermano Josecito. A puro llanto, los dos jóvenes se fundieron en un eterno abrazo.

Santiago del Moro le pidió a los tres participantes en placa que fueran en busca de su valijas. Y después dialogó con ellos sobre sus sensaciones en esta instancia. Y todos se mostraron conformes de haber llegado a estar entre los cuatro finalistas.

Después de pedir el cierre parcial de las votaciones, Santiago del Moro volvió a entrar a la casa para anunciar al primer salvado de la noche. “Quien sigue en competencia por decisión del supremo es…Julieta”, dijo el conductor. De esta manera, la actriz que recibió el 11,37 % de los votos pasó a la final junto a Marcos, dejando en placa a Romina y Nacho.

“Mañana cambia todo rumbo a la recta final”, dijo Santiago del Moro mostrando tres valijas listas para ingresar a la casa. Y anunció que en el comunicado rojo que los participantes no conocerían pero sí el público, estaba la respuesta sobre lo que pasará en el reality.

Santiago del Moro pidió el cierre definitivo de las votaciones y entró a la casa para anunciar quién debía abandona la casa y quién llegaría a la final del próximo lunes 27 de marzo junto a Marcos y Julieta. Y quién debió tomar su valija para abandonar el reality fue Romina, quien recibió el 57,69 % de los votos frente al 42,31 % de Nacho, que le dio su pase a la última emisión en la que el público elegirá al ganador del juego. Antes de salir, la exdiputada agarró a Caramelo, el perrito que ya había anunciado que iba a adoptar.

“Mañana van a entrar tres integrantes de la casa. No van a entrar a jugar, van a entrar a hacer campaña para los tres participantes que quedan”, contó Santiago del Moro antes de abrir el comunicado rojo. Y luego dio los nombres de los ingresantes, que eran los tres primeros eliminados: Holder, Martina y Mora. A partir de este momento, el voto del público será positivo para elegir al ganador, entre Marcos, Julieta y Nacho.

