Francisco y su posible visita a la Argentina: «La salvación del país no va a venir de mi viaje»

Francisco sobre su relación con los argentinos

Bergoglio manifestó: «Los argentinos no somos el premio Nobel de la simplicidad. O sea, somos especialistas en complicaciones, así que no me extraña eso. Siempre he conocido gente argentina buena que ha venido acá, con la cual he podido dialogar» y añadió: «No sé, yo apuesto a la bondad del pueblo argentino, al gran pueblo argentino salud, ciertamente, es un gran pueblo».

En otro tramo de la entrevista, se refirió a recientes declaraciones que realizó en otra entrevista, en la que se habló sobre los niveles de pobreza que tiene actualmente la Argentina: «Solamente dije que cuando terminé el secundario el índice de pobreza era el 5% creo y ahora había salido que era el 52%».

«(Alberto) Fernández es presidente desde hace cuatro años. Pero desde el 55 para acá hay más de cuatro años. Todos, de una u otro manera, tienen que cargar con el mochuelo. Del 55 a acá dije. Lo que pasó en el medio, hubo gobiernos más buenos y menos buenos, pero el resultado es este. De 5 a 52/53% que era el dato que daban ese día, ¿qué pasó?«, se preguntó el Papa.

Y reflexionó: «Teníamos una red ferroviaria que dejaron los ingleses y los franceses impresionante, hacia Rosario y hacia la zona portuaria para la exportación, ¿no? Ya no está más. ¡Teníamos fábricas de aviones! ¿Hoy día, creo que importamos durmientes, no sé si es verdad o no, pero con el quebracho que tenemos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?».

Finalmente, al ser consultado sobre el proceso electoral de este año, de cara a los comicios presidenciales de octubre, el Papa respondió: «Ni idea, ni idea. Estoy separado de eso, no estoy al día».

(Fuente: Ámbito)