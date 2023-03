Fernanda Raverta visitó Madryn y Trelew

La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, estuvo en las escuelas 712 y 793 de Trelew, donde conversó con más de 170 jóvenes de 16 y 17 años sobre las becas Progresar y el cierre de la primera convocatoria de inscripción del próximo viernes 31 de marzo. Luego, visitó el nuevo local de ANSES Puerto Madryn donde entregó resoluciones de jubilación a vecinos y vecinas.

En el pueblo de Luis, Raverta destacó: “Progresar nació hace ya 9 años a partir de la decisión política de un Estado presente, que busca acompañarlos en el tiempo de estudio y que puedan seguir formándose. Queremos que estén en la escuela no solo porque allí se aprende y es el mejor lugar para crecer, sino porque comparten muchas horas juntos. A eso venimos hoy, a pedirles que hablen entre ustedes de las becas y que no haya una compañera o compañero que, por no saber que podía inscribirse, se quede sin ellas y no pueda estudiar un idioma o aprender un oficio, en definitiva, construir su futuro”.

“Cuando compartimos con otros somos un poco más felices, eso es el Progresar, es pensar que, tal vez, con un empujoncito de ANSES vas a poder llegar mucho más lejos. Desde nuestro organismo reconocemos el esfuerzo que hacen todos los días, queremos que salgan adelante y sean protagonistas de su propia historia”, agregó la titular de ANSES.

Cabe destacar que hasta el viernes 31 de marzo inclusive hay tiempo para anotarse en www.argentina.gob.ar/educacion/progresar. Las becas incluyen un plus por conectividad y, además, quienes las recibieron en 2022 y deseen continuar haciéndolo este año deben volver a inscribirse.

Visita a la nueva oficina en Puerto Madryn

Sobre el mediodía, Raverta visitó la recientemente inaugurada oficina del organismo en el predio Procrear de Puerto Madryn, la segunda en la ciudad.

Recorrió las instalaciones y entregó resoluciones de jubilación a vecinas y vecinos locales que finalizaron su trámite jubilatorio. Lo hizo junto al intendente municipal, Gustavo Sastre, y al jefe de la delegación local, Segundo Cerrato