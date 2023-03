En Alemania quieren limitar el derecho a huelga en la aviación

Ante la nueva ola de huelgas en el sector aéreo europeo y que, recientemente, afectó a los principales aeropuertos alemanes, la Asociación Federal de la Industria de la Aviación Alemana (BDL) plantea que se limite el derecho a huelga, argumentando que, con la gran cantidad de diferentes convenios colectivos que se están negociando en la industria, no se aplica que tales acuerdos vayan a cumplir una función de consolidación de la paz laboral, debido a la táctica sindical de utilizar los paros como mecanismo de presión.

Agregan que, debido a las peculiaridades de la industria de la aviación, las distintas áreas tienen sus propios convenios colectivos, sin embargo, la interdependencia entre unas y otras determina que, aunque un acuerdo concluido incluya una obligación de paz, no garantice operaciones de vuelo confiables.

«Así que la función pacificadora de los convenios colectivos no se aplica aquí. Por lo tanto, la Asociación Federal de la Industria de la Aviación Alemana apoya las propuestas de la BDA de nuevas reglas procesales legales para los conflictos en las infraestructuras críticas del tráfico aéreo, como un procedimiento de arbitraje previo», dijo el presidente de la BDL; según recoge el portal alemán Airliners.

Cada proveedor con su convenio

Señalan que las características especiales de la industria con varios proveedores en las distintas fases de un vuelo lleva a que haya una gran cantidad de convenios colectivos en la aviación, como el manejo de aeronaves, el control del tráfico aéreo o los equipajes. «Si solo falla un área, todo el tráfico aéreo se detiene», dijo, concluyendo que, un convenio colectivo concluido, aunque incluya la obligación de paz, no garantiza operaciones de vuelo confiables.

«El derecho a la huelga es y sigue siendo una parte importante de la autonomía de la negociación colectiva. Sin embargo, las propuestas que hacemos están destinadas a fortalecer el poder pacificador de los convenios colectivos»

Rechazo sindical

Inmediatamente antes de la segunda ronda de negociaciones en la disputa salarial del servicio público, el sindicato Verdi aumentó nuevamente la presión sobre los gobiernos federal y local y amenazó con una expansión masiva de las huelgas de advertencia.

«Los empresarios deben ser conscientes de que somos capaces de emprender conflictos laborales en muchos lugares del servicio público», dijo el jefe de Verdi, Frank Werneke, rechazando las crecientes demandas de restricciones al derecho de huelga.

A fines de la semana pasada, Verdi paralizó en gran medida el tráfico aéreo en Alemania con una huelga de advertencia de un día en los aeropuertos de Frankfurt, Munich, Hamburgo, Stuttgart, Bremen, Hannover y Dortmund, y también hay huelgas de advertencia previstas en otras áreas del servicio público.

