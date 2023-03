El complejo habitacional de AFA, ahora lleva el nombre de «Lionel Andrés Messi»

Esta mañana, el Predio de Ezeiza celebró un evento que contó con la presencia de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, presidida por Claudio Fabián Tapia, y con presidentes, figuras y personalidades de las ligas profesionales masculina y femenina, futbolistas de dichas instituciones y los excompañeros de Lionel Messi y Ángel Di María en pasadas competencias internacionales con la Selección Argentina.

En un acto disruptivo para nuestro deporte predilecto, y también para la institución madre del mismo, el presidente Tapia le informó al público presente, y a la familia del fútbol argentino, el nuevo nombre que pasará a tener el Complejo Habitacional de Ezeiza, donde los sueños de cada una de las Selecciones Nacionales toman forma: se llamará Lionel Andrés Messi.

La AFA homenajea a Messi en el predio de AFA

Así, se consumó un nuevo reconocimiento para nuestro capitán, quien ya ha eternizado su figura a base de goles, gambetas, asistencias, emociones, pero ahora también con su nombre tallado en la piedra fundacional del nuevo edificio que se erige al costado de la entrada del reconocido predio de primer nivel.

Este nuevo complejo será funcional y optimizará el trabajo que desde hace años se realiza en el marco del Proyecto de Selecciones Nacionales, y a su vez ilustrará la designación con nombre y apellido que llevan a partir de hoy las instalaciones de la casa albiceleste.

«Bienvenidos a la casa del campeón del mundo. Bienvenidos a la casa de todas nuestras Selecciones, la casa que le dio identidad al fútbol argentino en todo el mundo. Hoy es un día muy especial para nuestra casa, creo que uno de los más importantes en cuanto a gestión», inició su discurso Claudio Tapia, para luego introducir tan relevante decisión: «En el año 2017 nos tocó empezar a refundar el fútbol argentino, y dentro de lo que nos tocó refundar estaba la gestión edilicia, y nos encontramos con este edificio que no estaba cerrado, con proyectos inconclusos. Hoy sabemos para qué sirve, empezamos con el cerramiento interno, estructuras externas…, sin dudas se va a convertir en la nueva casa de nuestras Selecciones».

Para continuar con los detalles y el anuncio del nuevo nombre del Complejo Habitacional, la máxima autoridad de la AFA comentó: «Este edificio va a contar con tres pisos de hotelería para nuestras Selecciones; va a contar con un centro de capacitación y de alto rendimiento con equipos médicos; contará, también, con amenities, salas de recuperación húmedas y secas, auditorio para 360 personas. Es propicio que hoy todos juntos compartamos el destape de la piedra fundacional de este edificio y este predio». Y continuó: «Algunos dirigentes dijimos que lo hicimos tarde, pero creo que no, como en el momento que reconocimos nuestra casa de Viamonte como ‘Diego Armando Maradona’. Hoy no es sólo la inauguración de este proyecto, sino también la de este Complejo Habitacional Deportivo de Ezeiza que a partir de hoy llevará un nuevo nombre: ‘Lionel Andrés Messi'».

Acto seguido, el capitán de la Selección Mayor, Lionel Messi, dirigió la palabra a los presentes: «Muchas gracias a todos por estar acá. Estoy agradecido con ‘Chiqui’ por este reconocimiento, es muy importante para mí. Hace 20 años que vengo a este predio y desde que entré sentí una energía muy especial. Hasta el día de hoy, cada vez que entro, siento una energía muy particular en este predio. He pasado momento duros, pero hasta en esos momentos entrar acá era olvidarme de todo, era llegar y sentir felicidad por estar en este lugar, lo mismo que sigo sintiendo. Me siento muy feliz de que después de tanto tiempo esto vaya a llevar mi nombre. Soy de las personas que piensan que los homenajes se tienen que hacer en vida, y creo que este es un reconocimiento muy especial por todo lo que significa este predio, por la cantidad de jugadores y jugadoras que pasan. Pasar por acá y saber que llevará mi nombre es algo muy lindo».

Para cerrar, Tapia leyó la plaqueta que sentencia tan relevante resolución: «Complejo Habitacional Deportivo de Ezeiza Lionel Andrés Messi, nombre instituido por el Honorable Comité Ejecutivo de la AFA al símbolo y prodigio admirable de la Selección Argentina».

Brown y Madryn, presentes

Teniendo en cuenta para en este evento contó con la presencia de las autoridades de los clubes de Primera Nacional, en ese sentido, estuvieron representados los clubes de Puerto Madryn que militan en la segunda categoría del futbol argentino: Mariano Eliceche, presidente de Guillermo Brown y Ricardo Sastre, mandamás del Deportivo Madryn, dijeron presente en este histórico momentos.

A través de sus redes sociales personales, tanto Eliceche como Sastre, mostraron registros de lo que fue su participación en este acto.