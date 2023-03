Diputados realiza su primera sesión del período ordinario 2023

Justo al cumplirse un mes de la última sesión especial, celebrada sobre el final del período ordinario, sesiona la Cámara de Diputados para debatir una serie de proyectos, comenzando con el consensuado para fortalecer a la justicia federal de la provincia de Santa Fe.

La sesión comenzó a las 11.44, con el objeto de tratar, además del proyecto impulsado por diputados santafesinos, el régimen simplificado y régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. También figuran en el temario la modificación de la Ley 22.990, de Sangre Humana, y la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional, para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar.

En líneas generales se trata de proyectos que no generan una división de aguas, salvo el régimen simplificado y régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos, también conocido como Mono-Tech, que propone que trabajadores monotributistas del rubro tecnológico puedan facturar y cobrar en moneda extranjera cuenta con dictamen suscripto por el oficialismo, pero Juntos por el Cambio no firmó ese despacho por reclamar en cambio debatir una reforma integral del monotributo.

Ese proyecto tuvo dictamen solo del oficialismo, mas la oposición no emitió un dictamen de minoría: tan solo no acompañó el del Frente de Todos, argumentando que se requiere un proyecto general y no soluciones parciales.