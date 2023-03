Denuncian a Unidad Piquetera por presiones a beneficiarios de Potenciar Trabajo

El ministerio de Desarrollo Social denunció un “boicot” por parte de dirigentes de la Unidad Piquetera, y de otras organizaciones sociales, para que los beneficiarios del Potenciar Trabajo no se anoten en el programa “Volvé a Estudiar”. Afirman que “los referentes de las organizaciones de izquierda desalientan la inscripción y los amedrentan con perder el salario social complementario si se anotan en la iniciativa federal de terminalidad educativa”.

El motivo estaría centrado en que al dejar las Unidades de Gestión, por ejemplo cooperativas que dependen del Polo Obrero, los movimientos sociales perderían “poder sobre la gente”. El programa habilita a que se quien decida capacitarse o completar la escuela primaria y secundaria lo haga como una “contraprestación” del Potenciar Trabajo.

“En los últimos días, el ministerio de Desarrollo Social de la Nación recibió mensajes provenientes de titulares del programa Potenciar Trabajo, los cuales infieren que los referentes piqueteros los desalientan a inscribirse en el programa Volvé a Estudiar, aduciendo que como consecuencia perderán el cobro del salario social complementario”, le explicaron a este medio funcionarios de la cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz. En concreto, se refieren al beneficio por realizar 20 horas de tareas en las Unidades de Gestión, como cooperativas, que dependen de las mismas organizaciones sociales.

Según el numeroso registro de denuncias que llegaron a la cartera social a partir de la página web (y de otros medios, como mensajes de WhatsApp), hay decenas de reclamos realizados con nombre, apellido y número de documento en los que se sostiene que referentes de organizaciones que integran la Unidad Piquetera los llaman por teléfono, afirmando, por ejemplo: “Si yo me anoto para terminar el secundario me sacan el Potenciar Trabajo”.

En otro de ellos, una mujer asegura, en términos similares, que además de “apretarla” para que no estudie, le recuerdan que debe presentarse a trabajar en la cooperativa y “también ir a las marchas”.

“Buenas tardes. Ya me cansé de denunciar. Necesito el Potenciar Trabajo para poder terminar con mi carrera , y me quieren dar de baja por el hecho de estudiar”, denunció una joven de la localidad bonaerense de Pergamino, según el registro al que accedió Infobae.

“Buenas tardes. Yo soy encargado de mantenimiento de un jardín comunitario y le dije a mi referente que quiero terminar mis estudios secundarios y me dijo que si elijo estudiar ya no puedo volver a mi puesto de trabajo si tengo algún problema y debo dejar de estudiar , también me van a retirar el apoyo ¿Qué debo hacer?”, pregunta, en este caso, un titular del plan social de La Matanza.