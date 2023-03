Al mal paso darle prisa

Por Karina Cecuk

Por estas horas no son pocos quienes se preguntan hasta qué punto fue positiva la estrategia de eliminar las PASO en Chubut. Las coaliciones electorales que pretenden disputar la gobernación no atraviesan su mejor momento, y no hay garantías de que las cosas mejoren de cara al mes de octubre, entendiendo que las elecciones en Chubut se realicen con coincidencia con las nacionales.

En diciembre pasado, con 17 votos positivos se derogaron las PASO en Chubut, y esa decisión parecía ir atada a un adelantamiento de las elecciones en la provincia. Sin embargo, tres meses después, el gobernador Arcioni parece no tener intención alguna de desdoblar la elección.

El punto es que, los pretensos candidatos a la gobernación de las diversas fuerzas políticas especulaban con un adelantamiento y se lanzaron al ruedo tempranamente. El riesgo de llegar a un punto crítico de desgaste de los aspirantes al cargo, se vuelve cada vez más latente.

“Divide et impera”, reza aquella frase de dudoso origen atribuida al emperador romano Julio César. Ciertamente, a diferencia del amor que puede multiplicarse, los votos se dividen. Si la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan, y por estos días lo que viene en picada es el precio que le asigna el electorado a la clase política, completamente devaluada por la escasa legitimidad de sus actores.

A río revuelto…

Con ese análisis en mente, podemos observar cómo, Juntos por el Cambio que parecía muy sólido hace unos meses atrás, e incluso ante el adelantamiento de las elecciones en Trelew, ahora exhibe un escenario complejo donde sus referentes pierden más tiempo en debatir sus internas, que en poner el foco en los “desatinos” del oficialismo al que pretenden desbancar.

El resultado de la interna en el Pueblo de Luis, lejos de aplacar las aguas, las sacudió al punto que no se descarta que la coalición opositora se rompa.

Por estas horas y, ante los resultados electorales de La Pampa y la ciudad de La Falda en Córdoba, los referentes del PRO y la UCR en Chubut, han retomado el diálogo.

Según trascendió, bajo la consigna de que Juntos por el Cambio tiene una posibilidad certera de ganar las elecciones 2023, Damián Biss e Ignacio “Nacho” Torres estarían acercando posiciones. Al parecer, no quieren arriesgarse a dividir los votos yendo por fuera de la coalición, y correr el riesgo de perder por un puñado de votos.

Una vez más, unidos por el espanto

En el panperonismo la cosa está que arde. En Trelew sobran los candidatos alineados en las diversas facciones del peronismo, y algunos de ellos de veras creen que podrán alzarse con la intendencia.

Todo indica que tal como está planteado el escenario, el próximo intendente de Trelew tendrá sus orígenes en el peronismo, pero hay que esperar a contar el último voto el 16 de abril.

Leila Lloyd Jones, Gustavo Mac Karthy y Emanuel Coliñir serían los candidatos mejor posicionados. Sin embargo, los votos que obtengan Luis Collio o Claudio Paredes, por ejemplo, impactarán el los números finales de los “favoritos”.

Armado el damero

Mientras tanto, en otros distritos también comienzan a definirse los contendientes. Por caso en Comodoro Rivadavia, esta semana se confirmó la candidatura a la intendencia de Maximiliano Sampaoli, quien aseguró que está dispuesto a ir internas con el viceintendente Othar Mascharavilli. Por otro lado, resuenan los nombres de José Glinski y Guillermo Almirón como posibles candidatos.

Está claro que a pesar del discurso de unidad que proclaman desde las filas del peronismo, las aspiraciones de los muchachos no les deja ver el bosque, aunque en política todo es posible, y quizá para cuando se defina la fecha electoral, solo quede un candidato del peronismo alineado en el Frente de Todos en Comodoro Rivadavia. Eso sí, dicen por ahí que ya se han iniciado cadenas de oración para que el “candidato de la unidad”, no sea Carlos Linares.

Está claro que aun hay muchas fichas por acomodar en el damero, especialmente en torno al armado provincial, pero ese será material de análisis para otro día. Después de todo, quien sabe; mientras estamos aquí elucubrando posibilidades, los planetas se alinean en otra dirección y en una rápida maniobra, las elecciones en Chubut se adelantan y nos encuentra a todos votando en junio.