Afinando la estrategia

Por Karina Cecuk

Los partidos políticos apuran las estrategias de campaña de cara a las elecciones de Trelew. Definidas las internas de las coaliciones se presentan un nuevo escenario en el Pueblo de Luis.

Aquellos que continúan en carrera hacia el 16 de abril no pierden oportunidad de enviar mensajes a sus contendientes eventuales. Una contienda que tiene al panperonismo en un debate constante en sus propias filas, y a la coalición opositora en una incesante interna.

El candidato a intendente del Frente de Todos, Emanuel Coliñir, ha dicho que se propone “ordenar y sanear” el municipio, y cargó contra la administración de Adrián Maderna como “responsable de los problemas” de la ciudad.

En ese devenir de reflexiones, Coliñir puso en la misma línea a Leila Lloyd Jones y a Gustavo Mac Karthy, advirtiendo que todos ellos representan lo mismo, y son “el pasado”.

El novel camporista fue un poco más lejos en sus elucubraciones al afirmar que Maderna, Mac Karthy y Lloyd Jones, representan “el Trelew del apriete”, dijo en alusión a presuntas prácticas extorsivas en el ámbito municipal.

Coliñir busca diferenciarse de sus oponentes peronistas, y para ello apela a su juventud como símbolo de lo nuevo, de la renovación de la política. Sin embargo, la candidatura del joven dirigente es respaldada por el PJ Chubut, entre otros partidos que integran el Frente de Todos, y no es allí donde abunda la renovación.

Mac Karthy no dio mayor trascendencia a las acusaciones del novel camporista, al afirmar que no le preocupa la opinión del candidato del Frente de Todos.

El exintendente ha sido blanco de las críticas por no jugar dentro del PJ en las próximas elecciones, pero él sabe que los argumentos caen por su propio peso, cuando sus detractores se aliaron con el oficialismo provincial al que enfrentaban meses atrás.

Así las cosas, en el panperonismo todo es posible. Nadie quiere quedar fuera del juego, y por eso buscan alternativas, alianzas e incluso atajos para poder estar en el ruedo. Será el elector de Trelew quien tenga la última palabra.

Juntos, pero no revueltos

Y si miramos dentro de Juntos por el Cambio tampoco es un lecho de rosas, bueno a excepción de las espinas, porque las acusaciones mutuas no cesan entre la dirigencia de la UCR y el PRO.

Tras la interna en la que Gerardo Merino se alzó como candidato de la coalición opositora, los “radicales yellow” o heterodoxos, se subieron al poni y ahora quieren la cabeza del presidente de la UCR, Damián Biss.

Mientras tanto, el senador Ignacio “Nacho” Torres acarrea agua para su molino. Él asegura que es necesario mantener la alianza de Juntos por el Cambio, pero sus socios estratégicos parecen intentar todos los días dinamitar la coalición.

El asunto es que para las elecciones provinciales falta mucho, y están perdiendo de vista el objetivo más inmediato. Quizá en lo profundo de las entrañas de Juntos por el Cambio no confían en que Merino pueda ganar la elección en Trelew, pero al menos deberían concentrarse en el intento.

Las disputas intestinas debilitan a los partidos políticos cuando hay una contienda electoral a la vuelta de la esquina. Quizá es tiempo de bajar la espuma de la interna, y dejar el debate para después del 16 de abril.

Una vez resuelta la elección en Trelew, llegará el momento de anunciar a la compañera de fórmula de Ignacio Torres, que todo parece indica que será Jaqueline Caminoa. Pero también será tiempo para que el radicalismo ortodoxo haga autocrítica, y defina su estrategia a nivel provincial.

Después de todo, y ante los acontecimientos recientes, si la sociedad de Juntos por el Cambio se fractura, habrá que analizar quien tiene más que perder.