La Mesa de Enlace pide más medidas para productores de carne

La Secretaría de Agricultura recibió este martes por la tarde a la Mesa de Enlace para ampliar información sobre las medidas para contener el precio de la carne. Si bien el encuentro había sido convocado por el titular de la cartera, Juan José Bahillo, ni él ni los presidentes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace participaron del encuentro, sino que lo hicieron los equipos técnicos de ambos, así como de AFIP y de Banco Nación.

Del encuentro participaron el Jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena, Martín Spada (Federación Agraria Argentina), Ezequiel De Freijo (Sociedad Rural Argentina) y Marcelo Espinoza (Coninagro). También participaron funcionarios del Banco Nación y de AFIP.

El Gobierno anunció esta semana medidas para contener la suba de los precios de la carne. Las medidas tienen dos destinatarios, por un lado mejorar las condiciones de la demanda del consumidor final, y por el otro aumentar la oferta por parte de los productores.

Además se dispuso un subsidio de hasta el 40% del alimento para el ganado afectado por la sequía que necesitan terminar el engorde en el feedlot. Cada productor podrá ingresar hasta 100 animales al Programa, el cual solo podrá tener como destino al consumo en el mercado interno. El Programa prevé una duración de 4 meses con un costo fiscal de $14.900 millones.

El representante de la Federación Agraria, Spada, apuntó: «Es una medida que no termina de ser. Hablamos de prácticamente 780.000 cabezas en posibilidad de ingresar a este modulo. El Gobierno habla que es para evitar que se vaya esa hacienda al mercado internacional y que la misma quede en el mercado interno, y de esa forma fomentar la retención de vientres para que no salgan en el corto plazo. Es una medida que no llegaría a todos los productores. Si hablamos del universo de productores que hoy en día con el 45% del país que está en emergencia, es un poco escasa. Los funcionarios nos dicen que son los fondos que hoy pueden disponer».

«Nosotros consideramos que hay otras medidas que podrían beneficiar a los productores, como puede ser la exención de impuestos durante un período, dado que la mayoría de los productores están con pérdidas de vientres y producción, con lo cual va a repercutir ahora e inclusive el año que viene», señaló Spada sobre medidas que le pidieron al Gobierno.

«No hay otra medida puntual que genere alivio al productor como la exención de impuestos. Si empezamos con intereses punitorios o compensatorios hacer un cierre de cuentas de cada productor, hoy está más que en rojo y no lo va a levantar por más que haya una prorroga por la emergencia», agregó.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace se habían manifestado en el mismo sentido y habían señalado que las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, para hacer frente a los efectos de la sequía, no son suficientes ni resuelven los problemas de fondo que afectan al sector.

«Los funcionarios de AFIP nos dijeron que iban a analizar el reclamo para saber el número de lo que estamos hablando. Además todo eso lleva toda una labor parlamentaria, porque hay distintos sectores como Anses en lo que es aportes patronales o las obras sociales”», agregó Spada quien enfatizó en que aun persisten los reclamos sobre el esquema de retenciones, la unificación del tipo de cambio y la liberación del total de las exportaciones de carne.

Otro de los reclamos es garantizar la federalización del programa y del acceso a las medidas de asistencia.

Medidas para frenar el precio de la carne

El Gobierno lanzó una serie de medidas para mejorar la oferta y facilitar el acceso de la demanda a la carne. Entre otras medidas, el Gobierno presentó:

Para consumidores

La adhesión de empresas exportadoras de carne bovina al Programa de Precios Justos para a umentar la oferta de los 7 cortes a precios diferenciales con un sendero de precios previsible.

para a a precios diferenciales con un sendero de precios previsible. Los precios acordados se mantendrán hasta el 31 de marzo y luego estos cortes tendrán una pauta del 3,2% hasta el 30 de junio.

acordados Se logró bajar un 35% promedio el precio con que los supermercados estaban comercializando los cortes.

con que los supermercados estaban comercializando los cortes. Esto permitirá aumentar el volumen de carne del antecesor programa Cortes Cuidados. Ahora la oferta de comercialización mensual será de 15.000 toneladas.

Ahora la oferta de comercialización mensual será de Los 7 cortes de carne son: asado, nalga, matambre, vacío, falda, paleta y tapa de asado.

La comercialización se realizará todos los días en supermercados e hipermercados y carnicerías de frigoríficos. Se trabajará con los supermercados nucleados en ASU, CAS y FASA los días de ventas de estos cortes.

Se trabajará con los supermercados nucleados en ASU, CAS y FASA los días de ventas de estos cortes. Reintegro de compras con tarjeta de débito bancaria y no bancarias a través de AFIP. El beneficio será para compras en comercios que se encuentren inscriptos en la AFIP a la fecha de entrada en vigencia del programa.

El beneficio será para compras en comercios que se encuentren inscriptos en la AFIP a la fecha de entrada en vigencia del programa. Incluye carnicerías, minimercados y comercios q ue estén inscriptos en el IVA como MiPyme. Quedan excluidos hipermercados y supermercados de cadenas.

ue estén inscriptos en el IVA como MiPyme. Quedan excluidos hipermercados y supermercados de cadenas. Se reintegrará el 10% del total de la compra que se acreditará en 48 horas, y el tope del reintegro será $2.000 por mes calendario. Equivale a compras mensuales de $20.000 en las pequeñas carnicerías.

Reintegros para consumidores y consumidoras. El Banco Nación ofrece los sábados una promoción para Comercios de Barrio del 35% para compras con tarjeta de crédito y tarjeta de débito físicas del Banco Nación y también aplica para pagos a través de MODO BNA+ escaneando QR. El tope de reintegro es de $3.000 por transacción. Se incorporará en los próximos días la promoción del 35% con Banco Nación los viernes para carnicerías, con tope de reintegro de $3.000 por transacción.

Para comerciantes

Diferimiento del pago de obligaciones impositivas de control de AFIP con vencimiento hasta el 31/12/2023, a saber:

Carnicerías sujetas al Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes: diferimiento de 90 días del pago del impuesto integrado -componente impositivo.

Carnicerías responsables inscriptas en el IVA: diferimiento de 90 días del pago del saldo de la declaración jurada del IVA que corresponda.

Suspensión hasta el 31/12/2023 de la exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y/o Baja Automática.

Exención o eximición en Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires por parte de ARBA por un año a las carnicerías minoristas inscriptas en el Registro (caracterizadas como tales en Sistema Registral de AFIP). Asimismo, quedarán excluidas de los regímenes de retención fijados por esa Administración provincial por igual plazo.

por parte de ARBA por un año a las carnicerías minoristas inscriptas en el Registro (caracterizadas como tales en Sistema Registral de AFIP). Asimismo, quedarán excluidas de los regímenes de retención fijados por esa Administración provincial por igual plazo. Bancarización de carnicerías y comercios de barrio a través de la cuenta Comercios de BNA 100% bonificada durante 12 meses para que las carnicerías puedan cobrar con tarjeta de débito y crédito.

a través de la cuenta Comercios de BNA 100% bonificada durante 12 meses para que las carnicerías puedan cobrar con tarjeta de débito y crédito. Préstamos para carnicerías. El Banco Nación ofrecerá una línea de préstamos por hasta 3 meses de venta con tope de 5 millones de pesos para capital de trabajo. Los créditos son para Personas Físicas y Mipymes con al menos 12 meses en AFIP.

Para productores