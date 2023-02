Grandes elogios de la prensa estadounidense a la escritora argentina Mariana Enriquez

La última novela de la argentina Mariana Enriquez, «Nuestra parte de noche», fue publicada hace menos de una semana en Estados Unidos, por el sello Hogarth, y ya recibió múltiples elogios de la prensa de ese país como The Washington Post, que habla de «una obra maestra del terror sobrenatural», o The New York Times, que define a la autora como «una estrella del rock de la literatura».

Los medios de comunicación estadounidense se rindieron al embrujo del libro traducido como «Our Share of Night», que relata la historia de un padre y un hijo que atraviesan la Argentina por ruta, en la época de la dictadura militar, sumado a una estremecedora sociedad secreta que atraviesa sus vidas.

Abundan los sobresaltos, las casas mutan, los pasadizos esconden monstruos inimaginables y hay rituales con sacrificios humanos en esta obra, la cuarta novela en español de Enriquez, de 49 años, consolidada como una figura destacada de la ficción gótica contemporánea.

La prestigiosa revista The New Yorker publica en su web -adelanto de la última edición que se publica el 13 de febrero- una entrevista con Enriquez con el encabezado «Sobre fantasmas y médiums», además de un relato de su autoría, en el mismo número de la revista que trae una entrevista con Salman Rushdie.

El periódico The New York Times, tanto en su edición en inglés como en español, dedica un extenso artículo de más de diez mil caracteres a conversar con la escritora argentina del terror que titula «Disfrutar de lo espeluznante».

«En ‘Nuestra parte de noche’ recuerda a los lectores que son las monstruosidades de la vida real las que deberían asustar», dice el artículo originalmente publicado en inglés.

"The concept of a rich and powerful demonic cult has been well trod in books and film, and yet the breadth of the world Mariana Enríquez creates through a perversity of detail is astounding." Elizabeth Gonzalez James reviews “Our Share of Night.” https://t.co/ZZTHoWSAq1 pic.twitter.com/pvGolIqvNG

— Los Angeles Review of Books (@LAReviewofBooks) February 6, 2023