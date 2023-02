Gran Hermano 2022: la reacción de Romina tras la eliminación de su sobrino Fabián

En el reality de Gran Hermano 2022 (Telefe), se vivió una gala diferente este miércoles por la eliminación de uno de los familiares de los participantes. En la placa final, Fabián, el sobrino de Romina, fue el más votado con 14 votos. Detrás quedaron Florencia (hermana de Camila) con 8 votos; Camila (hermana de Julieta), con 7 votos; Gladys (mamá de La Tora) con 4 votos; y Rodo (papá de Nacho) con 3 votos.

Luego de abandonar la casa, Romina sintió mucha tristeza y no pudo evitar llorar en una charla íntima que tuvo con Julieta. La participante no solo fue golpeada con la eliminación de su querido sobrino, sino también por estar lejos de sus tres hijas desde hace cuatro meses. De manera constante, ella expresa su dolor por no poder ver a las pequeñas hace tanto tiempo.