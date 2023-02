El Frente Renovador apoya la candidatura de Emanuel Coliñir

El Frente de Todos en Trelew tiene 3 precandidatos. Finalmente, y luego de varios encuentros para intentar definir el armado político de cara a las elecciones del 16 de abril, participarán en la interna de la alianza Emanuel Coliñir, Nélson Castro y Juan Carlos “El Cartero” Jara. En tanto, Gustavo Mac Kharty y Leyla Lloyd Jones decidieron ir por afuera.

El presidente del Frente Renovador en Chubut, Alejandro Sandilo, destacó que el cierre de listas fue de manera tranquila. “Las presentaciones, la entrega, la documentación, todo fue de la mejor manera, armonioso, no ocurrió nada extraño”, indicó.

Por otro lado, manifestó que “las tres listas que se presentaron para las internas en el Frente, tienen candidatos muy respetables y con llegada a la ciudadanía. No sé cuál fue el motivo de Gustavo Mac Khart y Lloyd Jones para participar por fuera. Eso no quiere decir que no estén en el cuarto oscuro el 16 de abril, tienen la posibilidad de participar con otro partido”.

En tanto, al ser consultado sobre la figura de Emanuel Coliñir, Sandilo describió que tras reunirse con el actual Coordinador de Municipios del Ministerio del Interior “escuchamos su propuesta, su pensamiento y su proyecto a futuro para Trelew. Ahí nos sentimos convencidos que tenemos las mismas ideas para la ciudad y a partir de ese día el Frente Renovador se puso a trabajar con él”.

“Lo acompañamos en su maratónica idea de ser Intendente. Es una persona que se mueve mucho, trabaja constantemente para que la ciudad tenga el lugar que se merece. Lo vemos cada día con más ganas, y por eso creemos que es una gran oportunidad”, agregó Sandilo.

Asimismo, deseó que “dentro de poco tiempo se pueda trasladar esto a la provincia. Ojalá sea el puntapié para trabajar en la unidad del peronismo. Hoy se dio una gran paso para que todos trabajemos juntos”.

Por último, el presidente del Frente Renovador en Chubut dijo que “nosotros demostramos que tuvimos la madurez política para que todos los candidatos puedan participar. Los presidentes de los partidos políticos dentro del Frente demostramos que tenemos capacidad de poder sentarnos a hablar, acordar e ir juntos”.

De esta manera, al haber una alianza entre distintos sectores, el Frente de Todos en Trelew tendrá su interna abierta, donde podrán participar todos los vecinos de la ciudad, que estén interesados en hacerlo.