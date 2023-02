El amor más allá de Gran Hermano: Maxi y Juliana se van a vivir juntos

Además la jugadora vaticinó que podría tener un romance en la casa de Gran Hermano: “Es muy probable que me guste algún chico, porque a donde voy siempre me gusta alguien”.

Finalmente la relación siguió, con algunos altos y bajos, durante toda la estadía de ambos dentro de la casa, y tras la salida de Juliana el pesar de Maxi se hizo notar. Luego, al momento del repechaje, volvió Juliana, aunque debido a algunos comentarios de ella a los demás hermanitos, revelando información del afuera, su nueva estadía fue demasiado corta.

Desde que volvió a poner un pie en la casa, rompió en reiteradas oportunidades una de las reglas más importantes de la casa. Se sabe que tanto los nuevos como los reingresos no podían brindar ninguna información del afuera, sin embargo la santafesina se metió en problemas y fue castigada por el Big, que lo informó con un comunicado que leyó Santiago del Moro: “Juliana no podrá participar de la próxima prueba del líder. Queda directamente en placa y no podrá nominar”, informó el conductor de Telefe.

Aun recibiendo este castigo, Juliana siguió hablando de más, brindando información sobre algunos participantes y sobre lo que ocurre una vez que les toca dejar la casa. Y así fue como Gran Hermano volvió a expedirse y finalmente se decidió su inmediata expulsión, en una escena que quedará en la historia del reality, cuando no se le permitió ni armar su valija.

“Por suerte afuera estamos en la misma, y cada vez mejor”, describió Maxi en una entrevista con el programa Biri Biri de República Zeta. “Nos pusimos a pensar en cuándo fue el primer beso y nos daba la sensación de que que había sido a los 15 días”. “Casi todo es bueno, positivo, es cariño”, destacó sobre el vínculo entre ambos, a la vez que confesó ser “un poco celoso”. Luego de la expulsión de su novia de la casa, él también pensó en salir, pero la reacción de los demás participantes ayudó a su permanencia en GH. Incluso, ya estaba todo preparado para la emisión de ese momento, pero Marcos le pidió por última vez que reflexione al respecto.

Voy a ir unos días a Córdoba y después me instalaré acá. Solo pude ver hasta ahora a los amigos que pudieron venir acá a verme. En mi vida, mis amigos son un pilar. Mi familia son mi mamá, mi hermana y mi hermano… Y mi familia también son mis amigos”, explicó en esa oportunidad. Y ahora es cuando ambos cumplieron con su palabra, y tal como él detalló en un mensaje en sus redes sociales, “estamos de mudanza, me mudo con Juli, con Tini, con mi Tini. Así que bueno, arranca una nueva vida, estamos muy contentos, muy felices, espero seguir contando con el apoyo y el cariño de ustedes, para ver qué sigue en esta vida, qué seguirá, qué seguirá… espero que algo divertido para hacer. Como siempre, aguante la vida”.

(Fuente: Infobae)