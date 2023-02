Abel: “La Municipalidad está para garantizar los puestos de trabajo, no para municipalizar la Feria del Perón”

El Secretario de Producción Innovación y Empleo de la Municipalidad de Puerto Madryn, Esteban Abel, habló con El Diario sobre cómo se trabaja desde el Municipio con la feria del barrio Perón y con la Asociación “Costa Azul”, luego de que la feriante Laura Guttig realizará algunos reclamos en el Concejo Deliberante.

En primer término, el funcionario municipal aclaró que “la realidad es que toda feria es dinámica, siempre hay grupos que piensan de una manera y otros de otra. Cuando se formalizan las Asociaciones vas a tener detractores. La Municipalidad no tiene una postura a favor de nadie, solo intervine para cuidar la Feria ya que es generadora de trabajo y donde muchas familias viven de ese recurso”.

Seguidamente, Abel indicó que “nosotros estamos comprometidos con la Feria y con los vecinos del barrio, como lo hacemos con toda la ciudad”.

Por otro lado, le respondió a la feriante quien había anunciado que la Asociación Costa Azul no representaba a los puesteros: “La Asociación fue una buena idea, funciona organizadamente, están haciendo un muy buen trabajo. Sin embargo entendimos que hay vecinos que no quieren ser parte de ella y los ayudamos con lo que necesiten. Después hay un grupo minoritario encabezado por Laura Guttig que les gustaría municipalizar la feria”.

Ante ello, el Secretario de Producción Innovación y Empleo declaró que van a seguir trabajando para que los feriantes puedan seguir teniendo su lugar y que la única función de la Municipalidad es que se garanticen los puestos de trabajo genuino.

“Si la Feria pasa a ser municipal esto haría que no sea un espacio homogéneo ya que seguirían estando los que no estarían a gusto. Habría gente que no le gustaría pagar el canon. Lo que vamos a seguir haciendo, por pedido de Gustavo Sastre, es acompañar al vecino y todo aquel que trabaja de esta economía social, que cada vez se ha hecho más grande”, añadió Esteban Abel.

En lo que respecta al relevamiento que realizo el Ejecutivo fue para tener una muestra exacta de la cantidad de feriantes. La misma arrojó que son 250 personas permanentes y otras 200 que van en fechas determinadas u ocasionalmente.