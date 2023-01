Gran Hermano: Agustín fue eliminado por segunda vez

Después de que Marcos y Romina usando su liderazgo salvaran a Ariel y el público a Lucila, Frodo había quedado en un mano a mano con Daniela.

Santiago del Moro pidió el cierre definitivo de las votaciones. “Es el momento de la verdad, las cartas están echadas”, dijo mientras recibía el sobre que le traía la escribana. E ingresó a la casa para “el momento de la verdad”, asegurando que eran dos grandes jugadores los que estaban en placa y que no sabía lo que podía pasar. Entonces anunció: “Por decisión del supremo quien abandona la casa más famosa del mundo es…Agustín”. El participante recibió el 50,81 % de los votos contra el 49,19 % de Daniela.

En la cena de nominados del sábado a la noche, Daniela cumplió el rol de anfitriona y le hizo preguntas a sus competidores, Agustín y la Tora. Y aprovechó para decir que había decidido terminar definitivamente su relación con Thiago. “Hoy elijo estar tranquila y sola”, dijo.

Después de cumplir el desafío de no cocinar ni limpiar por un día, Romina tuvo su tan esperada fiesta de cumpleaños con empanadas para todos. Pero no pudo evitar la nostalgia al pensar que no pudo compartir ese día con sus hijas, de las cuales ni siquiera pudo recibir un video. De todas formas, pudo disfrutar de una celebración distinta, en la que no faltó la ambientación con globos y el karaoke junto a sus compañeros.

Santiago del Moro pidió el cierre parcial de las votaciones para definir al primer salvado de la noche. Entonces volvió a entrar a la casa, donde los tres nominados se mostraron muy ansiosos por saber el contenido del sobre. “Lo que dice acá es lo que decide el público. Esto quema”, dijo el conductor. Y anunció que quien podía desarmar su valija para permanecer al menos una semana más en el reality era Lucila. Sin poder contener las lágrimas, la participante que recibió el 3,38 % de los votos agradeció el apoyo de la gente. De esta forma, quedaron en la recta final Agustín y Daniela, quienes le pidieron a sus seguidores que les permitieran seguir en carrera dentro del juego.

En su primera entrada a la casa, Santiago del Moro habló con los nominados. “Cada vez me cuesta más venir los domingos porque es re triste porque uno de ustedes se va”, dijo el conductor. Y le dio la palabra a los participantes. “Quiero decirle a la gente que gracias por todo el aguante que me hacen”, dijo Agustín. “Estos días estuve con ansiedad, pero tranquila y con fe y confianza”, agregó la Tora al borde de las lágrimas. “Es re loco no saber cómo va a ser tu vida en este juego, depender de la gente. Confío en que me ayuden”, terminó Daniela. Y los tres dejaron en claro sus ganas de seguir en el reality.

Santiago del Moro abrió la gala saludando a los familiares y amigos de los nominados. “El programa de hoy va a estar para comer pochoclo”, dijo el conductor mientras saboreaba la golosina que le habían dejado en su escritorio. Y dejó en claro que todos los participantes en placa ya habían estado en ese lugar. Entonces, mostró la “campaña” que había impulsado Julieta para tratar de sacar a Agustín.

Tras la votación de esta semana de Gran Hermano 2022, quedaron nominados Agustín, Lucila, Daniela y Ariel. Sin embargo, sorpresivamente, los líderes de la semana, Romina y Marcos, tuvieron que ponerse de acuerdo y decidieron salvar a este último. De manera que este domingo, a partir de las 22:15 hs., será el público el encargado de decidir qué participante debe abandonar la casa más famosa del país entre los tres conocidos con los apodos de Frodo, la Tora y Pestañela.