Fortalecen la inserción laboral de los jóvenes

En el año 2022 unas 1500 personas participaron de alguna instancia de capacitación brindada por la comuna.

La Municipalidad de Trelew ofrece, a través de distintas áreas, la posibilidad de capacitarse mediante cursos y talleres de corta duración, orientados a oficios y con rápida salida laboral. Uno de los programas implementados fueron los Talleres Culturales y Recreativos llevados adelante por la Agencia de Juventud, entre los que se destacó el Taller de Reparación de Celulares, con 15 egresados.

La directora de la Agencia de Juventud, Viviana Ramirez, contó que el objetivo de este tipo de capacitaciones es brindar herramientas a los jóvenes para que puedan desarrollarse y conseguir una entrada económica, brindando desde el Estado Municipal todo el acompañamiento posible.

En cuanto al Taller de Reparación de Celulares detalló que «se desarrolló entre el mes de Marzo y Agosto de 2022, pero los alumnos siguieron contando con el espacio para realizar sus prácticas hasta el mes de diciembre».

«Esta capitación les permitió tener una entrada extra ya que la mayoría hacen changas y no tienen nada fijo. De este grupo en particular hay que destacar el compañerismo ya que entre todos se ayudaron y pudieron comprar cada uno sus herramientas», indicó.

La historia de Flavia

Flavia Alegría, una de las personas que participó del taller, habló de su experiencia positiva al respecto: «Para mí fue muy linda, hice muchos cursos de capacitación y todos me sirvieron pero este fue especial. Arrancamos en marzo. Fue un grupo grande pero no todos permanecieron. Los que quedamos estábamos muy entusiasmados e incluso nos quedamos más horas y hasta los fines de semana».

Flavia contó que su interés por desarmar y reparar equipos electrónicos comenzó cuando era chica: «Cuando me empezaron a salir bien las cosas me empezó a entusiasmar y a gustar más. A veces se me rompía algún celular o de algún familiar y yo le solucionaba el problema. Y fue ahí que pensé en hacer el taller, me contacté y me inscribí».

El desafío de Flavia, que es poder comprar las herramientas que aún le faltan para atender de mejor manera los pedidos de reparación que comenzaron a llegar desde que publicó en sus redes sociales el certificado de culminación del curso. Hasta sueña con poner su propio local si las cosas siguen yendo bien.