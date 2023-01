Estudiante galés elabora una tesis sobre la identidad galesa a partir de la colonia en Patagonia

El estudiante galés Harvey Croddocck se encuentra de visita en Puerto Madryn con el objetivo de realizar entrevistas para elaborar su tesis sobre la identidad galesa a partir de la colonia establecida en Patagonia. Llegó a nuestra ciudad el sábado 14 de enero y, en estos pocos días, ya ha podido entrevistar a alrededor de 20 personas. Realizará, además, la ruta de los galeses tomando testimonios en otras ciudades de la provincia.

Por ello, desde la Asociación Galesa indicaron que todos aquellos que deseen sumar su testimonio, “seria para él una valiosa ayuda y, dado que habla español, no se requiere hablar galés”. En Puerto Madryn pueden contactarse con la secretaria de la Asociación Cultural Galesa (2804 515132) para coordinar un horario de entrevista.

TESIS

Harvey proviene de Wrecsam, en el Norte de Gales y estudió castellano y política en la Universidad de Glasgow, Escocia. Cómo parte de sus estudios, aunque también por su fuerte interés en nuestra historia e identidad, vino a Chubut a encontrarse con miembros de la comunidad con la idea de investigar que significa sentirse “galés” en cualquier grado; que significa declararse con identidad galesa o reconocerse con la identidad de aquellos galeses que vinieron a la Patagonia.

“Me planteo averiguar cómo sienten esa identidad galesa y qué es la identidad galesa desarrollada en la Patagonia hoy en día. Deseo averiguar si algo así existe, si esa identidad traída del país de Gales ha cambiado y se transformó en algo nuevo, o se ha convertido en algo totalmente distinto. – señaló Harvey al comunicarse con los grupos de descendientes entre los que busca obtener testimonio.

“En mi propia vida mi sensación de sentirme galés ha sido algo complicado. Cómo todos los niños de Gales hoy en día, aprendí el idioma hasta los 16 años, participé en los Eisteddfodau en la escuela y siempre me he sentido con una identidad galesa fuerte. Pero, esta identidad -cómo cualquier otra- está vinculada fuertemente con mi familia, mi entorno y la tierra en la que yo crecí. Así como yo me pregunto sobre mi identidad, también quisiera preguntarles sobre la identidad o las identidades con que se sienten identificados hoy en día. Pueden comunicarse conmigo (por whats app al +44 7548 802572) y estaré eternamente agradecido a todas las personas que me puedan ayudar dándome su testimonio”.