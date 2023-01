Atilio Viglione, Cushamen y Rawson celebran sus Fiestas Populares

Continúa con éxito el cronograma de fiestas en la Provincia. El viernes comienza la Fiesta de la Cordillera, mientras que el sábado, la de la Señalada y del Atlántico Sur.

El Gobierno del Chubut, acompaña este fin de semana la celebración de la 24º Fiesta Provincial de la Cordillera en Atilio Viglione, la 19º Fiesta Provincial de la Señalada en Cushamen y la 39º Fiesta Nacional del Atlántico en Rawson, continuando con el cronograma de Fiestas Populares 2023.

Atilio Viglione

La Fiesta comenzará el viernes 13, día en el que se podrá disfrutar de un campeonato de fútbol con categorías masculinas y femeninas para adultos, de una gran peña folklórica y un baile familiar reunirá a importantes artistas de la región.

El sábado 14 se realizará un desfile gaucho, posteriormente el acto inaugural con la participación de funcionarios locales y provinciales. Asimismo, la tradicional rueda de gurupa será una de las protagonistas de la jornada, junto con la clasificación de prueba de tambores para menores de 12 años, la elección de representantes y un gran baile para toda la familia.

El domingo 15, último día de la Fiesta Provincial de la Cordillera, será la final de la prueba de tambores, la rueda de bastos y la gran final de bastos y gurupa. Las premiaciones, con más de $500.000 en juego, el sorteo de la rifa del festival y un importante bingo cerrarán una nueva edición de esta fiesta popular.

Desde la organización informan que hay lugares disponibles para acampar y que, durante todo el fin de semana, los visitantes podrán recorrer stands que ofrecerán productos regionales.

Cushamen

Los días 14 y 15, la comuna rural celebrará su 19º Fiesta Provincial de la Señalada. El sábado a partir de las 9hs estará habilitado el Campo de Jineteada con la apertura a cargo de un desfile Gaucho.

A las 20 hs se realizará el acto oficial seguido de la presentación del ballet “El Camaruco” de Comodoro Rivadavia, seguido por artistas regionales, para concluir con un gran baile familiar en el Gimnasio Comunal con Cachito Gonzáles y los Nuevos Reyes, La Banda de Miguelito y su acordeón.

Habrá $830 mil pesos en juego, con desafío en clinas, grupa y bastos. También, montas especiales de Kevin Railef vs El Muñeco de Yañez; Miguel Peinepil VS El Gato de Nahuelquir Isaías e Iván Hueche vs La Pulpera de La Cantinera.

Los presentes podrán disfrutar de pialada de Yeguarizo y jugar al Bingo por 300 mil pesos en premios. La fiesta contará con stands gastronómicos y de artesanos. Desde la organización informan que las entradas para el sábado serán de $800 y el domingo mil pesos.

Rawson

La Fiesta Nacional del Atlántico Sur comenzará el sábado 14 en Playa Unión y ofrecerá durante las dos jornadas sus tradicionales puestos gastronómicos y stands con diversas artesanías de la región. A las 19:30 horas se presentará el músico Maxi Ene, en Av. Guillermo Rawson y Platero. Luego, a las 21 horas, Rodrigo Tapari cerrará la primera noche de la Fiesta con un importante recital. Para esto, desde el viernes 13 se organiza un operativo de corte de calles que permitirá una mejor circulación de los peatones.

El domingo 15 se realizará, en el Anfiteatro, la elección del embajador o embajadora de la Fiesta. Desde la organización recuerdan que hasta el jueves 12 a las 14 horas hay tiempo para inscribirse y participar. Solo es necesario tener entre 18 a 30 años, ser soltero y argentino por naturaleza o elección, y presentar un proyecto de turismo, medio ambiente, género, deporte, pesca o cultura. Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural José Hernández y en el Anfiteatro de Playa Unión.

La Fiesta finalizará el domingo 15 con los shows musicales de “Tercera Dimensión” y de “Los Sandovales”.